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Проект благоустройства бульвара Гоголя обсудят на публичных слушаниях

25 апреля
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42777578 Проект благоустройства бульвара Гоголя обсудят на публичных слушаниях

27 апреля в Администрации города Ижевска пройдут общественные слушания по обсуждению проекта благоустройства бульвара Гоголя. Все желающие могут ознакомиться с проектом на сайте города izh.ru.

Общественные слушания начнутся в 18 часов, регистрация участников начнется с 17 часов по адресу ул. Пушкинская, 276 Как будет проходить обсуждение проекта, можно будет увидеть через онлайн-трансляцию общественных слушаний. Она будет организована на сайте Ижевска.

Фото: ssl.panoramio.com

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