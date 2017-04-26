27 апреля в Администрации города Ижевска пройдут общественные слушания по обсуждению проекта благоустройства бульвара Гоголя. Все желающие могут ознакомиться с проектом на сайте города izh.ru.
Общественные слушания начнутся в 18 часов, регистрация участников начнется с 17 часов по адресу ул. Пушкинская, 276 Как будет проходить обсуждение проекта, можно будет увидеть через онлайн-трансляцию общественных слушаний. Она будет организована на сайте Ижевска.
Фото: ssl.panoramio.com
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