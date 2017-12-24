Здравоохранение сегодня – одна из стратегических отраслей, обеспечивающих национальную безопасность Р...

Речь идёт также о возможностях более широкого использования мобильного диагностического оборудования,...

Обновленное здание на пригорке по адресу: переулок Широкий, 38, объединило две поликлиники и нескольк...