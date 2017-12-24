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Проект «Бережливая поликлиника» реализуется на базе Сарапульской городской больницы

24 декабря
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Удмуртская Республика в 2017 году была включена Минздравом России в число 23-х субъектов Российской Федерации, где реализован федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника». В регионе в проекте участвовали 2 поликлиники: БУЗ УР «Городская поликлиника № 2 МЗ УР», детская поликлиника БУЗ УР «Городской клинической больницы № 7 МЗ УР».

%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%bb %d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0 Проект «Бережливая поликлиника» реализуется на базе Сарапульской городской больницы

В рамках распространения положительного опыта реализации проекта с 1 июля 2017 года начато тиражирование проекта в 24 медицинских организациях республики, а также в 5 медицинских организациях моногородов.

В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» на базе Сарапульской городской больницы улучшены зоны регистрации и ожидания приема. Проект реализуется на базе поликлиники № 3, к которой прикреплено порядка 65 000 человек.

Изменения в поликлинике начались с внешнего вида – проведено благоустройство прилегающей территории, появились поручни, удобные ступеньки на крыльце, новые вывески. Благодаря тому, что поликлиника состоит из двух зданий, были разделены потоки здоровых и больных пациентов.

В здание поликлиники новая современная регистратура, организована работа электронного расписания работы врачей, работает Инфомат для предварительной записи на прием, организован сестринский пост для консультативной работы с пациентами.

В здании поликлиники вновь создано отделение «Диспансеризация». Целью создания отделения медицинской профилактики стала организация условий проведения диспансеризации взрослого населения в течение 1 дня. В отделении расположены все необходимые кабинеты специалистов, работает молодой, но уже квалифицированный персонал. А так же здесь пациенты могут пройти осмотр перед вакцинацией, поставить профилактическую прививку, сдать клинические анализы, оформить санаторно-курортную карту. Для удобства пациентов организована отдельная регистратура, созданы комфортные места ожидания, профилактическая наглядная информация.

Результаты, которые достигнуты при реализации проекта:

Во-первых, сокращение времени ожидания пациентом получения медицинских услуг в 3 раза;

Во-вторых, повышение удовлетворенности пациентов качеством и сроками получения услуг.

В-третьих, обеспечение равномерного сбалансированного распределения функциональных обязанностей между врачами и средним медперсоналом.

В-четвертых, оптимизированы информационные потоки.

В-пятых, сформированы рациональные потоки пациентов в зависимости от цели посещения медицинской организации.

В-шестых, площади поликлиники используются более эффективно. И наконец, устранены все виды потерь в процессах оказания и получения медицинских услуг (ожидание, лишние отчетные и учетные документы, лишние хождения, и т.д.)

Фото пресс-служба главы УР

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