В рамках распространения положительного опыта реализации проекта с 1 июля 2017 года начато тиражирование проекта в 24 медицинских организациях республики, а также в 5 медицинских организациях моногородов.
В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» на базе Сарапульской городской больницы улучшены зоны регистрации и ожидания приема. Проект реализуется на базе поликлиники № 3, к которой прикреплено порядка 65 000 человек.
Изменения в поликлинике начались с внешнего вида – проведено благоустройство прилегающей территории, появились поручни, удобные ступеньки на крыльце, новые вывески. Благодаря тому, что поликлиника состоит из двух зданий, были разделены потоки здоровых и больных пациентов.
В здание поликлиники новая современная регистратура, организована работа электронного расписания работы врачей, работает Инфомат для предварительной записи на прием, организован сестринский пост для консультативной работы с пациентами.
В здании поликлиники вновь создано отделение «Диспансеризация». Целью создания отделения медицинской профилактики стала организация условий проведения диспансеризации взрослого населения в течение 1 дня. В отделении расположены все необходимые кабинеты специалистов, работает молодой, но уже квалифицированный персонал. А так же здесь пациенты могут пройти осмотр перед вакцинацией, поставить профилактическую прививку, сдать клинические анализы, оформить санаторно-курортную карту. Для удобства пациентов организована отдельная регистратура, созданы комфортные места ожидания, профилактическая наглядная информация.
Результаты, которые достигнуты при реализации проекта:
Во-первых, сокращение времени ожидания пациентом получения медицинских услуг в 3 раза;
Во-вторых, повышение удовлетворенности пациентов качеством и сроками получения услуг.
В-третьих, обеспечение равномерного сбалансированного распределения функциональных обязанностей между врачами и средним медперсоналом.
В-четвертых, оптимизированы информационные потоки.
В-пятых, сформированы рациональные потоки пациентов в зависимости от цели посещения медицинской организации.
В-шестых, площади поликлиники используются более эффективно. И наконец, устранены все виды потерь в процессах оказания и получения медицинских услуг (ожидание, лишние отчетные и учетные документы, лишние хождения, и т.д.)
Фото пресс-служба главы УР
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