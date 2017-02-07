На аппаратном совещании у Главы Удмуртии исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы и Правительства УР Владислав Поджаров доложил о ценовой ситуации на продовольственном и сельскохозяйственном рынках региона.
По данным республиканского Минпромторга, среди 14 субъектов Приволжского федерального округа Удмуртия с начала года улучшила свои позиции по 11 и сохранила – по 19 из 33 наблюдаемых продуктов.
По уровню цен на конец января республика по 23 группам продуктов питания занимала в ПФО места с 1 по 8 (1-е место – самая низкая цена).
По стоимости минимального набора продуктов питания Удмуртия в декабре 2016 года заняла 8 место в Приволжском федеральном округе и 14 - среди субъектов России (1-е место – самая низкая стоимость).
Стоит отметить, это лучшие показатели за последние пять лет.
Пресс-служба Главы и Правительства УР.
Фото: lipetskmedia.ru
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