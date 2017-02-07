Главная » Продуктовая корзина в Удмуртии одна из самых дешевых в России

Продуктовая корзина в Удмуртии одна из самых дешевых в России

7 февраля
0
895 Продуктовая корзина в Удмуртии одна из самых дешевых в России

На аппаратном совещании у Главы Удмуртии исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы и Правительства УР Владислав Поджаров доложил о ценовой ситуации на продовольственном и сельскохозяйственном рынках региона.

По данным республиканского Минпромторга, среди 14 субъектов Приволжского федерального округа Удмуртия с начала года улучшила свои позиции по 11 и сохранила – по 19 из 33 наблюдаемых продуктов.

По уровню цен на конец января республика по 23 группам продуктов питания занимала в ПФО места с 1 по 8 (1-е место – самая низкая цена).

По стоимости минимального набора продуктов питания Удмуртия в декабре 2016 года заняла 8 место в Приволжском федеральном округе и 14 - среди субъектов России (1-е место – самая низкая стоимость).

Стоит отметить, это лучшие показатели за последние пять лет.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.

Фото: lipetskmedia.ru

Метки: стоимость минимального набора продуктов питания Удмуртия

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо