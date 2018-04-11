Организаторы: Информационно-методический центр "Альтернатива" и Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска при поддержке LOVE RADIO 97,8 FM в Ижевске.
Принять участие в конкурсе можно в одной из пяти номинаций: «Ижевск-город будущего», «Ижевск-город детства», «Ижевск-город машин», «Ижевск-волшебный город», «Ижевск-зелёный город». Задача родителей и малышей выбрать номинацию, изготовить поделку, сфотографировать, принести фотографию поделки своему воспитателю с 02 апреля по 13 мая 2018 года или отправить фото поделки на адрес org_alt@mail.ru.
С 14 по 17 мая 2018 года Главное жюри конкурса определит 15 победителей во всех номинациях. С 18 по 27 мая 2018 года пройдет народное голосование на сайте susanin.news, где ижевчане определят еще 15 лучших работ. Партнер номинации – «Ижевск-волшебный город» - ОАО «Милком».
ТОПТЫЖКА – ЭТО ЛИДЕР И ЗАВОДИЛА В ДЕТСКОЙ КОМПАНИИ.
С ним всегда хватит смелости решиться на новое приключение и выглядеть круто, получая восхищение сверстников. Топтыжка - это полезное и вкусное лакомство для детей. «Расти с «Топтыжкой»! https://vk.com/moytoptyzhka
мой-топтыжка.рф
Марина Могилева, ведущий бренд-менеджер ОАО «МИЛКОМ»
Для нас уже стало доброй традицией участвовать в конкурсах, организованных Управлением дошкольного образования и воспитания Администрации Ижевска и ИМЦ «Альтернатива». Для каждого ребенка важно, чтобы его увидели и услышали, а если подготовка к мероприятию еще и сплотит семью: ребенка и его родителей, бабушек и дедушек — это вдвойне хорошо.
Топтыжка, несомненно, популярный персонаж, его знают и любят, дети общаются с ним ВКонтакте, продукция под брендом «Топтыжка» популярна и любима как среди детей, так и среди взрослых.
Список номинаций, заявку для участия, положение о конкурсе и другие подробности смотрите в группе Вконтакте vk.com/loveradioizh и на сайте организаторов https://alt.izh.one/!
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