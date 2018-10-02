Выездные пресс–конференции нравятся всем журналистам. Они проходят в менее формальной обстановке и дают хороший материал для будущих публикаций и сюжетов, но главное преимущество таких выездов на объекты в том, что они позволяют увидеть работу энергетиков изнутри и узнать много интересного. Вот и на этот раз директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев начал своё выступление не с отчёта о проделанной работе, а с рассказа об истории подстанции.
– Проектная мощность подстанции ПС 110/6 кВ «Калашников» 80 МВА. Это первый крупномасштабный энергетический объект, построенный в Ижевске после развала Советского Союза. Его открытие состоялось в сентябре 2009 года и было приурочено к 90–летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Подстанция стала своеобразным подарком легендарному конструктору на юбилей, – подчеркнул Андрей Малышев.
Но не это главное. ПС «Калашников» – это современная подстанция закрытого типа, соответствующая всем стандартам промышленной, экологической и энергетической безопасности для таких объектов. При строительстве подстанции использовались новейшие технические достижения в области электроэнергетики, причём оборудование здесь установлено отечественного производства. Оснащение подстанции позволяет обеспечить управление и контроль дистанционно – с диспетчерского пульта Центральных электрических сетей филиала «Удмуртэнерго».
– Цифровизация подстанций является сегодня одним из важных направлений стратегии развития электросетевого комплекса, реализуемой ПАО «Россети». В рамках программы повышения наблюдаемости подстанций в течение 2018 года 80 подстанций «Удмуртэнерго» будут дооснащены системами телемеханики, оборудованы новыми каналами связи, в том числе устройствами ВЧ–связи и ВОЛС, – сказал директор филиала.
По словам главного инженера филиала «Удмуртэнерго» Андрея Вахрушева, ввод в эксплуатацию подстанции ПС 110/6 кВ «Калашников» позволил существенно улучшить схему энергоснабжения центральной части Ижевска и повысил надёжность энергоснабжения потребителей.
– На сегодня подстанция загружена на 50 процентов, то есть существует большой резерв для подключения новых потребителей, – подчеркнул Андрей Вахрушев. – И судя по тому, какое активное строительство идёт в Ижевске, все эти мощности в перспективе будут востребованы.
В этом году на подстанции впервые был проведён текущий ремонт. Сейчас работы закончены и подстанция полностью готова к работе в период пиковых нагрузок. Всего в ходе летней ремонтной кампании было отремонтировано 3422 км линий электропередачи 0,4–110 кВ, 25 подстанций 35–110 кВ и 471 трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено 656 га просек воздушных линий электропередачи.
За последние годы запас прочности сетевого хозяйства филиала «Удмуртэнерго» значительно вырос. Об этом красноречиво говорят цифры. Максимальное время отключения потребителей в случае каких–то нештатных ситуаций 2,5 часа. Но в компании ставят цель сократить его до двух часов.
– Для сокращения времени ликвидации технологических нарушений предпринят ряд организационных и технических мер, – рассказывает Андрей Малышев. – Одна из них – увеличение числа резервных источников электроснабжения. Сегодня на балансе филиала находятся 135 автономных источников питания общей мощностью 2,82 МВт. Резервные источники электроснабжения находятся в постоянной готовности, укомплектованы ГСМ и средствами подключения.
Впрочем, к экстренным ситуациям энергетики также готовы. В филиале «Удмуртэнерго» создано 105 мобильных подразделений, которые могут в любое время суток быть переброшены к месту повреждения электрооборудования, в том числе 6 бригад, способные при необходимости перемещаться на расстояние до 1000 км – в том числе для оказания помощи другим регионам. В их распоряжении высокопроходимая техника, оснащённая всем необходимым оборудованием, в том числе обеспечивающим работу спутниковой связи со штабами МРСК Центра и Приволжья, которые в режиме реального времени могут координировать проведение восстановительных работ.
К работе в условиях осенне–зимнего максимума нагрузок подготовлены автотранспорт и спецтехника. На 100 процентов укомплектован аварийный запас оборудования. Проведены тренировки персонала и учения по ликвидации аварий, характерных для низких температур. Филиал заключил соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, территориальными сетевыми и подрядными организациями.
– Сейчас все основные мероприятия по подготовке к осеннее–зимнему периоду завершены, – сказал в заключение Андрей Малышев. – В филиале готовы к работе комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по приёмке объектов и получению паспорта готовности к зиме. И это не формальность, а действительно серьёзная проверка, и я уверен, что мы её выдержим. Подготовка к зиме изменилась качественно, сегодня мы ведём речь не о выживании, а о перспективах развития. В частности, огромное внимание уделяется вопросам цифровизации сетей, то есть использования современных цифровых технологий для обеспечения максимальной эффективности работы электросетевого комплекса. Эти вопросы будут обсуждаться на самом высоком уровне на «Российской энергетической неделе», которая пройдёт 3–6 октября в Москве. Использование современных цифровых технологий должно вывести электроэнергетику на новый уровень экономической эффективности.
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