– Александр Владимирович, правда ли, что остеохондроз может стать причиной более серьёзных болезней?
– Действительно, от остеохондроза не умирают. Но есть один важный момент — если его не лечить, буквально в течение полугода появляется букет осложнений. Это и увеличение веса, и искривление позвоночника, постоянные боли. А что самое страшное – появление грыжи. Грыжу можно прооперировать, но… Это же спина. Можно остаться инвалидом.
– Что же делать?
– Лечиться! Только к лечению нужно подходить с умом. При остеохондрозе, как правило, прописывают лекарства, мази и рекомендуют делать зарядку. Это неполный список, т. к. перечисленные средства не позволяют нам влиять на причину – нарушение обмена веществ в межпозвоночных хрящах. Чтобы мучительные проявления болезни действительно были ликвидированы, терапия должна включать аппарат АЛМАГ-01.
– Почему именно АЛМАГ-01?
– Он имеет оптимальную конструкцию и параметры магнитного поля. Это проверенное средство для борьбы с остеохондрозом даже на фоне грыжи. Лечиться им можно дома самостоятельно. АЛМАГ-01 применяют, чтобы ликвидировать отек, воспаление, улучшить питание межпозвонковых дисков, а главное – остановить прогрессирование заболевания. Фактически его используют для восстановления от тех повреждений, которые причинил остеохондроз. АЛМАГ-01 дает возможность наладить обмен веществ и запустить системы регенерации организма, способствуя постепенному восстановлению тканей диска и нормализации его функций. Уже через 20 дней лечение будет завершено. Теперь главное – не допустить повторного проявления остеохондроза, повторив курс через месяц, а затем через 3-4 месяца. При поддерживающем лечении АЛМАГом боли могут уйти навсегда.
– АЛМАГ используют в больницах?
– И очень активно! Им оснащены ведущие лечебные учреждения России, в том числе Поликлиника № 1 Управления делами Президента РФ, НИИ неотложной детской хирургии под руководством Л. М. Рошаля, Главный военный клинический госпиталь академика Н. Н. Бурденко. Так, в военном госпитале отметили, что «АЛМАГ-01 способствует сокращению сроков лечения». А в городской клинической больнице Москвы пришли к выводу, что АЛМАГотерапия даёт возможность «снизить в 2 раза число пациентов с выраженными нарушениями двигательной активности». Применение АЛМАГа способствовало и тому, что больные практически прекратили пользоваться обезболивающими.
– АЛМАГ-01 может помочь только от остеохондроза?
– Это специалист достаточно широкого профиля. Его применяют, чтобы успешно лечить не только остеохондроз, но и артроз, артрит, варикоз, гипертонию, переломы и растяжения. Производитель аппарата – компания ЕЛАМЕД – даёт на аппарат гарантию три года, потому что на 100% уверена в его надёжности и пользе.
– Александр Владимирович, спасибо Вам за интервью! Что вы можете сказать в заключение?
– Остеохондроз не просто приносит дискомфорт. Он лишает нормальной жизни, а иногда и укорачивает её. Поэтому даже слабые периодичные боли — повод обратить внимание на проблему, выбрав грамотный подход к её решению. Никогда не стоит сдаваться болезни!
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ОГРН 1026200861620
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