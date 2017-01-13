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Проблемы охраны труда в районах республики обсудила правительственная комиссия

12 января
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Ingeneer Проблемы охраны труда в районах республики обсудила правительственная комиссия

Как работать безопасно

На последнем в 2016 году заседании Комиссии Правительства Удмуртской Республики по охране труда во главе с министром труда и миграционной политики Удмуртской Республики Надеждой Губской были рассмотрены вопросы состояния условий и охраны труда в организациях Увинского и Балезинского районов и соблюдения требований санитарного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в ОАО «Ижнефтемаш».

По итогам рассмотрения вопросов повестки комиссией было рекомендовано, в частности, главе муниципального образования Увинский район разработать, принять и обеспечить финансирование из районного бюджета муниципальной программы по улучшению условий охраны труда. Несмотря на положительный опыт работы в сфере управления системой охраны труда, в Увинском районе такая муниципальная программа не принята. Комментируя это обстоятельство, заместитель главы администрации Увинского района Александр Будин сослался на скудость районного бюджета.

На эту же проблему обратил внимание и первый заместитель главы администрации Балезинского района Василий Некрасов. Проблемы Балезинского района в сфере охраны труда рассматривались на комиссии повторно, и Василий Викторович докладывал уже о принятых мерах по устранению замечаний, сделанных на предыдущем заседании. На недочеты в соблюдении законодательства в области охраны атмосферного воздуха было указано и главному инженеру ОАО «Ижнефтемаш» Дмитрию Копотеву.

– Наша комиссия существует достаточно длительное время, - рассказывает ее руководитель. Основная ее функция - на межведомственной основе разрабатывать рекомендации, планы работы и мероприятия для развития системы управления охраной труда, создание безопасных условий труда как с санитарно-эпидемиологической точки зрения, с точки зрения соблюдения нормативных требований в области охраны труда, промышленной безопасности.

На свои заседания члены комиссии стараются приглашать руководителей структур и предприятий как с наибольшими проблемами в области охраны труда, так и с серьезным положительным опытом. В первом случае - для того чтобы указать на эти проблемы и рекомендовать меры по их устранению, во втором - тиражировать положительный опыт. На заседания комиссии приглашаются руководители как отраслей или предприятий, так и муниципалитетов.

– Вопросы охраны труда - это те вопросы, которые должны быть постоянно на слуху и в повестке дня, - поясняет Надежда Николаевна. - И не только у работодателя, но и у самого работника. Очень важно знать, помнить и уметь правильно применять и безопасно выполнять те необходимые трудовые функции, а проще говоря, правильно и безопасно работать.

Во время работы комиссии было отмечено стабильное снижение производственного травматизма в организациях Удмуртии.

Самыми травматичными отраслями являются строительство, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

Снижению производственного травматизма способствует целенаправленная работа по охране труда Минтруда Удмуртии совместно с муниципальными властями, профильными специалистами предприятий и организаций. Рекомендации комиссии активно используются профильными специалистами предприятий и организаций Удмуртской Республики.

По итогам четырех рейтинговых относительных показателей, связанных с травматизмом, Удмуртская Республика занимает 7-е место среди регионов ПФО, в том числе по показателю смертельного травматизма находится на 5-м месте. В 2015 году количество пострадавших на производстве составило 679 человек, а за 11 месяцев 2016 года – 525.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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