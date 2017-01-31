Власть шаговой доступности
Одиннадцатый съезд муниципальных образований Удмуртской Республики, состоявшийся в минувший вторник, собрал около 440 представителей муниципалитетов.
По словам председателя Совета муниципальных образований Удмуртской Республики Андрея Коняшина, на этот раз съезд, который традиционно проходит каждый год, прошел в новом формате. Пленарное заседание предваряла работа четырех круглых столов, модераторами на которых были как заместители Председателя Правительства, члены Президиума Государственного Совета, так и представители федеральных органов государственной власти.
В работе круглых столов принимали участие также представители всех министерств и ведомств Удмуртии. Они отвечали на вопросы, делали сообщения, комментировали инициативы и претензии муниципалов. В результате диалога на каждой секции были выработаны рекомендации, которые вошли в План совместных мероприятий органов государственной власти и органов местного самоуправления Удмуртской Республики. Это было сделано также впервые.
– Раньше на съезде вырабатывалась резолюция, - прокомментировал Андрей Владимирович, - но получалось так, что она не всегда исполнялась, может быть, потому что мы туда вносили не всегда понятные предложения. В этом году решили пойти таким путем, взяв пример с других регионов, где этот метод действует. План все же предполагает некую взаимную ответственность и обязательность исполнения.
В работе форума принял участие Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев, Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев и главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин.
К муниципалам прислушиваются
– Этап становления Совета муниципальных образований завершен, - констатировал в своем докладе на пленарном заседании Андрей Коняшин. - При поддержке руководства республики мы создали материальную базу, наработали опыт, связи и определенный авторитет. Можно с уверенностью сказать, что Совет сегодня состоялся как площадка для обсуждения проблемных тем муниципальной практики, центр оперативного мониторинга мнений и актуальных вопросов, возникающих у муниципалов, центр современных технологий муниципального управления и оказания скорой правовой помощи.
Это было достигнуто в результате длительной и кропотливой работы по созданию институтов и практик взаимодействия муниципалитетов с органами государственной власти. В 2014 году, например, при поддержке Главы Удмуртии был создан исполнительный орган Совета муниципальных образований УР – секретариата Совета, работающего на постоянной основе. Это позволило более эффективно организовать работу всех рабочих органов Совета, усилить правовую и методическую помощь муниципальным образованиям.
В продолжение этого процесса в июле 2015 года был создан Совет муниципальных юристов.
При поддержке Председателя Государственного Совета в прошлом году создан Координационный совет руководителей представительных органов местного самоуправления при Государственном Совете республики, в состав которого вошли председатели городских дум и председатели районных Советов депутатов. Новая площадка уже в 2016 году показала свою эффективность по решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления, создала благоприятные условия для продвижения законотворческой инициативы на федеральный уровень.
Исполнительная власть ввела в практику проведение регулярных совещаний при Главе Удмуртии, повестка которых формируется по предложению Совета муниципальных образований.
За прошедшее десятилетие удалось наладить конструктивное сотрудничество и с федеральными органами государственной власти, особенно осуществляющими контрольно-надзорные функции. Долгое время это просто не удавалось. Были заключены, например, соглашения о взаимном сотрудничестве с четырьмя территориальными федеральными структурами.
В результате по сравнению с 2013 годом более чем наполовину сократилось количество должностных лиц органов местного самоуправления, подвергнутых мерам административного воздействия со стороны контрольно-надзорных органов. Хорошие результаты дает и работа координационных советов при прокуратурах, которые проводят регулярный мониторинг результатов контрольно-надзорной деятельности, с выработкой рекомендаций по устранению выявленных разногласий.
– Главное, пожалуй, что мы добились исполнения федерального законодательства о взаимодействии органов государственной власти и муниципалитетов, - подчеркивает Андрей Коняшин, - когда по всем нормативно-правовым актам, принимаемым в Удмуртской Республике в части, касающейся жизни муниципалитетов, согласование проходит с нами.
Правовой группой секретариата, профильными комитетами и палатами Совета муниципальных образований в течение прошлого года был рассмотрен 261 проект нормативно-правовых актов республиканских государственных органов. По 15 из них, которые ущемляли интересы органов местного самоуправления, подготовлены и направлены разработчикам отзывы для устранения недостатков.
Проблемы остаются
На секциях, предшествующих основному пленарному заседанию, делегаты съезда обсудили наиболее острые вопросы работы органов местного самоуправления. Все предложения, сделанные участниками секций, будут учтены при формировании плана совместной работы муниципалитетов и республиканских властей.
Так, например, на секции «Стратегия развития муниципальных образований Удмуртии в период 2017-2020 годов» были рассмотрены вопросы стратегического планирования развития муниципалитетов, методы привлечения дополнительных доходов в местные бюджеты, привлечение инвестиций на основе проектной деятельности, вопросы градостроительной деятельности. Модератором секции был заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Сергей Токарев. Предложения, высказанные участниками круглого стола, касались совершенствования законодательства в области земельных отношений, взимания имущественного налога, взаимоотношений с предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Организация кадрового обеспечения органов местного самоуправления в Удмуртской Республике стала предметом обсуждения на другом круглом столе под руководством зампреда правительства Сергея Фефилова.
Как сообщил об итогах его работы глава муниципального образования «Сарапульский район» Игорь Асабин, было обсуждено пять серьезных вопросов, на три из которых он обратил особое внимание. Первый касался снижения квалификационных требований к высшим и ведущим должностям муниципальной службы. Решили проанализировать квалификационные требования и подготовить предложения по совершенствованию. Камнем преткновения стали требования к стажу работы по специальности. Предложили также обратиться в Министерство труда и миграционной политики Удмуртии с просьбой разработать методические рекомендации по анализу квалификационных требований сотрудников муниципальных юридических служб. И самый больной вопрос – заработная плата глав поселений.
– Мы приняли решение оценить объем исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений республики, - подчеркнул Игорь Владиславович, - и по результатам этого анализа подготовить предложения по дифференциации размера должностных окладов в зависимости от объема исполняемых полномочий для рассмотрения правительством.
Проблемы взаимодействия с федеральными органами госвласти – тема еще одного круглого стола. Представлявший итоги его работы глава муниципального образования «Город Сарапул» Александр Эссен посетовал, что не все вопросы удалось обсудить, но то, что было обсуждено, ляжет в основу плана совместной работу муниципалов и республиканских властей.
– Сегодня мы успели рассмотреть взаимодействие с министерством внутренних дел, с налоговой службой, МЧС, – сообщил Александр Александрович. -Конечно, нам пришлось выслушать справедливую критику, но и мы задали ряд неудобных вопросов и ожидаем помощи от наших коллег-федералов.
Развитие гражданских инициатив и общественного контроля на муниципальном уровне обсуждалось на круглом столе под руководством Натальи Судариковой. По сообщению главы Красногорского района Владимира Корепанова, на нем было выработано 15 предложений, среди которых, например, разработка и утверждение планов представительных органов по реализации наказов избирателей, собранных в период избирательных кампаний. Рассмотрены вопросы, касающиеся постоянной совместной работы представительных органов городов, районов, поселений и Государственного Совета. Есть законодательная инициатива в адрес Государственного Совета по разработке законопроекта о порядке проведения референдума по самообложению граждан в пределах границ ТОС, микрорайонов города или крупного сельского поселения. Этот вопрос, кстати, рассматривался и на предыдущем съезде, но на этот раз к нему пришлось вернуться. Были предложения, касающиеся развития национальных СМИ на удмуртском языке и использования социальных сетей в работе муниципалитетов.
Фото: udmurt.ru
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