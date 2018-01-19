В новогодние каникулы специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели в республике проверки по выявлению бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии. Участие в рейдах приняло 248 специалистов энергокомпании. С 2 по 8 января они обошли более 3200 частных домовладений, и выявили хищение электроэнергии общим объёмом 354 136 кВт.ч.
Энергетики говорят, что такие рейды – мера вынужденная. Воровство электроэнергии в последние годы превратилось для энергокомпаний в серьёзную проблему. Практически каждый день специалисты филиала «Удмуртэнерго» фиксируют случаи нарушения правил пользования электроэнергией: наброс проводов на линии электропередачи, вмешательство в работу приборов учёта. Грешат этим не только бедняки, но вполне обеспеченные граждане, проживающие в элитных особняках.
Согласно правилам розничного рынка электроэнергии хозяина дома, попавшегося на таком нарушении, ждёт серьёзный штраф и жизнь при свечах до тех пор, пока он полностью не узаконит свои отношения с энергетиками. Повторное незаконное подключение к электросети может привести прямиком на скамью подсудимых.
– Ущерб, который расхитители наносят энергосистеме, напрямую влияет на надёжность электроснабжения дисциплинированных потребителей, - говорит начальник департамента реализации услуг и учёта электроэнергии филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленар Гараев. - Безучётное потребление может стать причиной перепадов напряжения в сети, сбоев подачи электроэнергии, а также тормозит ремонт и реконструкцию электроустановок и в целом негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса республики.
Нарушитель не только наносит ущерб энергосистеме республики, но, в первую очередь, наказывает себя. Зачастую сумма, предъявляемая за безучётное потребление электроэнергии, многократно превышает стоимость фактического месячного объёма электропотребления. Это связано с тем, что убытки определяются расчётным путём. Так, житель деревни Арбайка Алнашского района, который самовольно подключился к воздушной линии электропередачи, о чём был составлен акт специалистами Алнашского РЭС, должен возместить ущерб, нанесённый компании в размере более 25 тысяч рублей. В соответствии с действующим законодательством объём похищенной электроэнергии рассчитывался исходя из пропускной способности наброшенных на ЛЭП проводов.
Потребитель из деревни Боярка Каракулинского района, который подключил свой дом к сетям компании в обход договора энергоснабжения, о чём также составлен акт, заплатит за это нарушение более 63 тысяч рублей.
В энергокомпании также напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. В случае выявления хищений нарушитель не только обязан компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечён к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Причем, с 1 января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за нарушение правил пользования электроэнергией, устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к сетям. Так, штраф для физических лиц вырос с 3-4 до 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц – с 6-8 до 30-80 тысяч рублей, юридических лиц - с 60-80 до 100-200 тысяч рублей.
Если вам стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счётчиков, вы можете сообщать об этом в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii.
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