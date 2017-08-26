26 августа в 18.00 в парке им. Кирова пройдет благотворительный забег #Run4childrenIzh - пробеги и помоги! Напомним, что 2017 год объявлен годом профилактики онкологических заболеваний в Удмуртии. Мероприятие проводит фонд «Подари завтра» при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии, министерства по физической культуре и спорта Удмуртии и управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска. Идея забега состоит в том, чтобы собрать средства на лечение детей с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Таких детей сегодня в республике 45 На базе БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница» располагается специализированное отделение, которое оснащено необходимым оборудованием для проведения обследования и лечения детей с данной патологией. Основное обследование и лечение больных детей осуществляется за счет средств бюджета, но некоторые дорогостоящие методы обследования приходится делать платно в крупных федеральных центрах Российской Федерации, таких как Москва и Санкт-Петербург. Одним из таких высокотехнологичных методов обследования является позитронно - эмиссионная томография (сокращенно ПЭТ). Это современный метод диагностики, которого нет у нас в республике. В большинстве случаев он применяется при онкологических заболеваниях. С его помощью можно обнаружить метастазы опухоли и первичные новообразования. Стоимость этой процедуры 40-50 тыс рублей, в зависимости от медцентра, где ее проводят. Также маленьким пациентам требуются консультации в ведущих центрах Российской Федерации, проезд до места лечения и консультации. Проживание родителей с ребенком в таком случае осуществляется за счёт средств самих родителей, а консультации иногда необходимы 3-4 раза в год. Поэтому фонд "Подари завтра" решил организовать этот забег и собрать денежные средства для формирования резервного фонда, когда дорог каждый час и каждая минута. Из собранных средств будет сформирована «копилка фонда», куда смогут обратиться родители детей, которым понадобится экстренное лечение. 26 августа в парке им. Кирова участникам предлагается пробежать дистанцию 1 и 3 км на выбор. Минимальный взнос– 300 рублей для взрослого участника и 100 – для детей до 14 лет включительно. Оплатить участие можно он-лайн перечислением, смс, либо непосредственно перед забегом, положив пожертвование в специально установленные урны. Вся информация доступна в группе события в соцсети Вконтакте https://vk.com/run4childrenizh А также на сайте благотворительного фонда «Подари завтра» http://podarizavtra.ru/need-help/blagotvoritelnyij-zabeg-run4childrenizh.html Координаторы проекта: Анастасия Косяченко - заместитель президента БФ "Подари ЗАВТРА!" 89512042322 Храмов Никита - волонтер БФ "Подари ЗАВТРА!" 89127482528 Татьяна Шумихина – консультант отдела информационной политики Управления по внутренней политике Администрация Главы и Правительства Удмуртии 89043102727
Пробеги и помоги!
24 августа0
Пробеги и помоги!
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