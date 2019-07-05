Удмуртия остаётся одним из ведущих финно-угорских регионов, устанавливающих культурные связи с родственными территориями в России и за рубежом. На прошлой неделе по приглашению Администрации Главы Удмуртской Республики, меценатов, поддерживающих творческие инициативы (Агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и лично Андрея Шутова), и удмуртских художников в республике побывала группа современных художников из Эстонии. Их визит стал частью большого проекта «Эспедиция. Про.родники» под кураторством художника Владимира Дубосарского, посвящённого исследованию культурных истоков для современного искусства.
Искусство вокруг
В состав экспедиции вошли как художники, никогда прежде не бывавшие в Удмуртии (да и вообще в России), так и постоянные участники отечественных арт-проектов. Так, Андрюс Йоонас уже делал свои залихватские, запоминающиеся перформансы в районах Удмуртии на различных межнациональных праздниках.
Эстонская экспедиция продлилась пять дней. За это время художники успели познакомиться со многими культурными объектами Удмуртии, встретиться с удмуртскими художниками. В Воткинске делегация из Эстонии посетила Музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского. Гости отметили высокое качество музейной экспозиции, обсудили с руководством музея проекты, в которых наследие великого композитора встречается с современным искусством.
Ещё одним пунктом в их маршруте стал Сарапул. Эстонские художники познакомились с постоянной экспозицией художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина», где сегодня представлена совсем не «провинциального» уровня коллекция живописи и икон XVIII-XIX веков, предметов быта дореволюционной купеческой усадьбы. Особый интерес у них вызвали скульптуры городского сада им. Пушкина – «тонкие-звонкие» пионеры и крепкие девушки-сварщицы, рабочие и колхозницы, бойкие танцовщицы и трепетные лани, окружающие памятник задумчивому Поэту, – в Эстонии таких примет советской эпохи и раньше было не много, а теперь совсем не осталось. «Сегодня они выглядят одновременно монументально и иронично, это превращает их в интересные современные арт-объекты», – заключил художник Маргус «Сорге» Тиитсмаа. Тут же эстонцы провернули художественную акцию: Маргус подписал обычным маркером раскрашенную в клоунско-яркие цвета будочку парковой кассы своим творческим именем Sorge, превратив её этим жестом в объект современного авторского искусства.
Свежий взгляд со стороны
Эстония, как и Удмуртия, – территория со множеством сельских населённых пунктов, где традиционная культура не только сохраняется в виде живого фольклора, восстановленных для массовых праздников национальных костюмов и популярных кулинарных блюд, но и переосмысляется современными художниками.
Разумеется, гостям из Эстонии было чрезвычайно интересно увидеть своими глазами знаменитое село Бураново, услышать в исполнении ансамбля «Бабушки из Бураново» и традиционные песни удмуртов Малопургинского района, и кавер-версии мировых рок-хитов. Настоящим открытием для эстонских художников стал частный музей войлока и текстиля Александра Пилина. Его работу с традиционным материалом – валяной овечьей шерстью – они оценили очень высоко.
«Это очень интересно: взять привычный войлок и сделать из него настоящие арт-объекты, умные, концептуальные, содержащие актуальные идеи о коммуникации в современном мире (серия о том, что весь мир – как войлок, что нас со всех сторон окружают связанные, переплетённые, «свалянные» между собой вещи, идеи и отношения, но мы не всегда это замечаем – именно об этом). При этом Пилин щедро использует иронию, для меня это очень близкая позиция», – говорит художник Юри Ойавер.
Взгляд со стороны на классическое и экспериментальное искусство Удмуртии – возможность и для нас увидеть его «свежим взглядом».
Перспективы сотрудничества
Время визита эстонских художников в Удмуртию совпало с республиканским праздником Гербер, и, конечно, они отправились в Игринский район. Декоративно-прикладное искусство Удмуртии, представленное на ярмарке мастеров Гербера, произвело на них сильное впечатление: большинство гостей тут же приобрели для личных коллекций резные чаши, сохраняющие фактуру древесины, музыкальные инструменты, тряпичные куклы-обереги.
Маргус «Сорге» Тиитсмаа и здесь создал авторскую работу, подписав старую телевизионную вышку, возвышающуюся на поляне Гербера.
Здесь же с художниками из Эстонии встретился Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он подчеркнул важность взаимодействия финно-угорских регионов России и зарубежья, напомнил, что в республике проводится ряд фестивалей и арт-проектов, в которых удмуртская (и, шире, финно-угорская) культура переосмысляется с точки зрения актуального искусства. Художники обменялись с главой региона впечатлениями о музейных пространствах Удмуртии и поделились планами о дальнейшем сотрудничестве с художниками и кураторами из Удмуртии. «Наш визит в Удмуртию оказался крайне плодотворным, мы получили сильные впечатления, которые в дальнейшем могут стать основой для наших новых проектов. Мы рады представить в Ижевске свою выставку, а на будущий год надеемся принять в Эстонии с «ответным визитом» группу художников из Удмуртии», – сказал Яан Томик.
Александр Бречалов поддержал цели проекта «Эскпедиция. Про.родники» и вручил в качестве подарка участникам эстонской делегации книги издательства «Удмуртия» с иллюстрациями Менсадыка Гарипова.
Создание художественной среды
Кульминацией работы группы эстонских художников в Удмуртии стала выставка в Республиканском музее изобразительных искусств. Ради её проведения впервые за много лет был открыт выставочный зал на первом этаже музея, обычно закрытый на замок из-за аварийного состояния помещения. Обшарпанные стены, пол из голых досок, между которыми зияют щели, и отсутствие профессионального освещения делают этот зал непригодным для проведения «обычных» выставок, но для проекта эстонских художников, андеграундного, смелого, в чём-то даже провокационного, этот «полуподпольный» зал оказался в самый раз. Репортаж с выставки, а также рассказы эстонских художников о культурной ситуации в Эстонии и о перспективах сотрудничества с художниками из Удмуртии читайте в ближайших выпусках «Удмуртской правды».
Итогом экспедиции эстонских художников по Удмуртии стали установленные связи с арт-сообществом Ижевска и районов Удмуртии и планы на создание международного творческого содружества.
Проект «Экспедиция. Про.родники» благодарит за содействие Главу Удмуртии Александра Бречалова, руководителя Администрации Главы и Правительства УР Сергея Смирнова, министра культуры УР Владимира Соловьева, исполняющего обязанности руководителя Агентства печати и информации Приска Мгои), Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» и лично Андрея Шутова, спортивно-туристический центр «Нечкино».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.