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Призыв. Поздняя весна не помешает

6 апреля
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С 1 апреля в России объявлен весенний призыв.

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Военный комиссар Удмуртской Республики Александр Комлев дал пояснения о начавшемся весеннем призыве в Вооружённые силы России:

– От Удмуртии пока требуется 1130 человек. Опыт показывает, что в ходе призыва число призывников немного увеличивается. Резервы для этого есть. Во время призывной кампании медицинские и призывные комиссии проходят около 7000 молодых людей. Целенаправленная работа врачей – специалистов и средних медработников (а их занято на комиссиях 310 человек) сказывается и даёт свои плоды. Это единичные случаи, если кто – то из призывников возвращается домой по болезни.

Новая техника требует, чтобы её эксплуатировали подготовленные воины. Этой весной планируется отправить в войска 230 новобранцев с высшим профессиональным образованием. Кроме того, выпускники вузов могут сразу пойти на контрактную службу. Правда, тогда срок службы будет не один, а два года. В 2017 году сразу на контрактную службу оформились 32 выпускника вузов и 72 выпускника средних специальных учебных заведений. Начать оформление документов на контрактную службу можно в течение всего года.

Примерно каждый второй призывник из Удмуртии будет служить в Сухопутных войсках, каждый пятый – в Ракетных войсках стратегического назначения. Войска Национальной гвардии примут свыше 16 процентов наших земляков. Традиционно наши представители будут в Воздушно – космических силах, Воздушно – десантных войсках и Военно – морском флоте.

Отправки в войска начнутся в конце апреля. Поэтому полковник Александр Комлев считает, что затянувшаяся весна дополнительных трудностей в экипировке новобранцев не принесёт. Призывники будут одеты по температуре. Обмундирование и вещи в дорогу демонстрируются сейчас на первом этаже сборного пункта республиканского военкомата.

Каждый призывник будет обеспечен банковской картой. На сегодняшний день размер денежного довольствия составляет 2000 рублей в месяц. Кроме того, призывник получит персональную электронную карту. Это будет один из главных его документов.

Альтернативная служба в своё время вызывала много разговоров. Практика показала, что идут на такую службу единицы. Вот с весны 2018 года утверждён новый перечень видов работ, профессий и должностей для «альтернативщиков». Пять профессий исключены из списка, но семь добавлены. А из Удмуртии только три человека намерены сейчас пойти на альтернативную службу. Новые профессии для альтернативной службы: администратор, тренер, радиотехник, почвовед, ветеринарный санитар, курьер, няня.

С конца 1980 – х годов военные больше обеспокоены тем, что есть желающие «откосить» от армии. Хотя тут всё понятно – нарушил закон, будешь осуждён. Но были и молодые люди, не проходящие по требованиям к состоянию здоровья, но желающие служить. Теперь внесены изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе, и если в период с 18 до 27 лет удалось поправить своё здоровье, то призывник подлежит призыву на общих основаниях.

В случае необходимости наши призывники могут пройти службу и на территории Удмуртии в Кизнере и Камбарке. Военные городки остались за военным ведомством, и там тоже есть сфера приложения сил для солдат срочной службы.

Пожалуй, самый сильный эффект от лицезрения возможностей Вооружённых сил в Ижевске мы получили от прилёта авиагруппы «Русских витязей» и акции Воздушно – космических сил. Поэтому я задал вопрос: планируются ли подобные акции на территории Удмуртии от представителей других войск? Александр Комлев ответил, что с просьбами к командованию Вооружённых сил обращаются из многих городов страны, но командование принимает решение, руководствуясь планами служебно – боевой подготовки вверенных подразделений. Пока подобных ярких впечатлений не ожидается, а продолжается будничная работа, в том числе и по оформлению документов для тех, кто хочет поступить в военные учебные заведения.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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