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Призёры Школьной волейбольной лиги поедут в Уфу на волейбольный матч между мужскими сборными России и Бразилии

17 мая
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Сертификаты на поездку юные спортсмены получили из рук руководителя региона Александра Бречалова в среду на церемонии награждения победителей игр сезона 2017-2018 годов Школьной волейбольной лиги на Кубок Главы Удмуртской Республики. Волейбольный матч между сборными России и Бразилии пройдёт в рамках волейбольной Лиги Наций 2018 года в Уфе 8 июня.

C5b24e435c668aab6602538d225b9124 Призёры Школьной волейбольной лиги поедут в Уфу на волейбольный матч между мужскими сборными России и Бразилии

В прошлом году победителям и призёрам Школьной волейбольной лиги также вручались сертификаты от Главы Удмуртской Республики на поездку в г. Казань на волейбольный матч сборной России против сборной Франции. После матча ребята встретились с волейболистами сборной России.

В церемонии награждения победителей Школьной волейбольной лиги приняли участие президент Удмуртской Республиканской Федерации волейбола, генерал-лейтенант юстиции, Владимир Никешкин, директор регионального филиала АО «Россельхозбанк», спонсор Удмуртской Республиканской Федерации волейбола Александр Шихов, министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Наталья Гольцова и глава городской Думы г. Ижевска, вице-Президент Удмуртской Республиканской Федерации волейбола Олег Гарин.

Напомним, что Школьная волейбольная лига существует 15-й учебный год. В нынешнем году в лиге приняло участие 33 команды юношей и 62 команды девушек из 11 районов и 4 городов Удмуртской Республики, сыграно более 200 игр.

Глава Удмуртии поздравил волейболистов с удачным окончанием спортивного сезона и сказал слова благодарности в адрес организаторов соревнований и всех людей, кто поддерживает ребят в их занятиях спортом – тренерский состав, учителей и родителей, а также поблагодарил Россельхозбанк, выступивший в этом году партнёром Школьной волейбольной лиги.

Позже на подходе к журналистам руководитель региона выразил уверенность, что с учётом серьёзного партнёрства с Россельхозбанком Школьная волейбольная лига сможет выйти на более высокий уровень, что с каждым годом число участников соревнований будут расти.

«Волейбол, как и другие виды спорта, это «намоленная история» в республике, не случайно я в первую очередь с самолёта приехал сюда, чтобы поддержать ребят, для которых занятия волейболом являются отличным стимулом для личностного роста. Уверен, что глядя на них, будут подтягиваться и другие. Поэтому волейболу в Удмуртии быть, и мы сейчас уже думаем над тем, как сделать так, чтобы как можно больше школ вовлечь в эти соревнования», - сказал Александр Бречалов.

Глава также добавил, что руководство региона уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях УР, отметив, что в этом году в Можге начнётся строительство многофункционального спортивного комплекса (с ледовой ареной и игровыми залами).

Директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Шихов в разговоре с журналистами заметил, что помимо того, что в этом году банк выступил спонсором Федерации волейбола УР, с 2006 года он также является партнёром Республиканских сельских спортивных игр.

Призёрами Школьной волейбольной лиги нынешнего учебного года стали: среди девушек – команда Лингвистического лицея №22 г. Ижевска (1 место), команда Завьяловской школы (2 место), команда школы №10 города Воткинска (3 место); среди юношей – команда Гимназии №83 г. Ижевска (1 место), команда Балезинской средней школы №3 (2 место) и команда Азаматовской школы Алнашского района (3 место).

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Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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