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Признаться в любви на всю Россию предлагают жителям Удмуртии

10 июля
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Yfh3njbsu3g Признаться в любви на всю Россию предлагают жителям Удмуртии

До 12 июля в России принимают признания в любви в рамках проекта #стенаПризнаний. Интернет-инициатива приурочена к Всероссийскому дню семьи, любви и верности и позволяет рассказать о своих самых светлых чувствах на всю страну.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, все направляемые в период с 7 по 12 июля признания россиян СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ будет транслировать на светодиодном экране (площадью 150 кв. м), расположенном на Центральном телеграфе в Москве. Также будет осуществлена прямая интернет-трансляция демонстрации признаний на фоне Кремля.

Разместить свое признание на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ очень просто: зайдите на сайт стенапризнаний.рф; активируйте форму «Написать признание»; поделитесь своими чувствами к любимому человеку или всей вашей семье; сопроводите признание фотографией или видеосюжетом; обязательно отметьте теги города, из которого вы пишите и публикация появится в тот же миг; на указанные вами координаты придут уведомления: вам об отправке, а вашему любимому человеку - о том, что ему признались в чувствах на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

Для тех, кто не может сделать это самостоятельно, в Штабе городских проектов "ЛИФТ" Ижевска организована методическая и техническая поддержка.

Фото: minsport18.udmurt.ru

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