Смотр–конкурс традиционно проводится Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики среди промышленных предприятий региона. На прошедшем в Федерации профсоюзов Удмуртской Республики совещании уполномоченные по охране труда крупных предприятий республики подвели итоги работы за 2017 год, ознакомились с новыми документами и нормативными актами, которые помогут им в дальнейшей работе. Также участников мероприятия ознакомили с итогами смотра–конкурса.
Первое место в смотре–конкурсе по итогам 2017 года заняла комиссия по охране труда первичной профсоюзной организации «Удмуртэнерго». Лучшим уполномоченным по охране труда профсоюзов УР был признан работник филиала «Удмуртэнерго» – водитель производственного отделения «Глазовские электрические сети» Владимир Будин. Второе место в личном зачёте также занял представитель «Удмуртэнерго» – инженер группы организации ремонтов производственного отделения «Южные электрические сети» Светлана Худякова. В 2018 году филиал «Удмуртэнерго» направит на реализацию комплексной программы мероприятий по охране труда и профилактике производственного травматизма персонала более 331 млн. рублей.
– Находясь на рабочем месте, энергетик должен ежеминутно помнить о своей ответственности перед коллегами, товарищами, своими родными и близкими, – подчёркивает директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Мы стремимся к тому, чтобы в компании неукоснительно соблюдались современные нормы и правила производственной безопасности, были созданы безопасные условия работы для сотрудников
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