Фаворитов среди конкурсантов на должность Главы Ижевска нет, но есть интересные претенденты Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ижевска перенесён 8 июня конкурсная комиссия должна...

Что хорошего? Новая площадка для праздников и развлечений В День города 12 июня в парке им. Кирова состоится долгожданное открытие новой спортивно-развлекатель...

День добра и радости с Первым каналом. Автографы звёзд, фото на память и исполненные мечты остались у ижевских детей на память об акции «Стань первым!» Более 35 тысяч человек стали участниками и зрителями благотворительной акции Первого канала «Стань пе...