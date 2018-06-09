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Признана лучшей в республике

8 июня
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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Удмуртэнерго» стал победителем республиканского смотра–конкурса на лучшую организацию профсоюзного контроля в области охраны труда в 2017 году.

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Смотр–конкурс традиционно проводится Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики среди промышленных предприятий региона. На прошедшем в Федерации профсоюзов Удмуртской Республики совещании уполномоченные по охране труда крупных предприятий республики подвели итоги работы за 2017 год, ознакомились с новыми документами и нормативными актами, которые помогут им в дальнейшей работе. Также участников мероприятия ознакомили с итогами смотра–конкурса.

Первое место в смотре–конкурсе по итогам 2017 года заняла комиссия по охране труда первичной профсоюзной организации «Удмуртэнерго». Лучшим уполномоченным по охране труда профсоюзов УР был признан работник филиала «Удмуртэнерго» – водитель производственного отделения «Глазовские электрические сети» Владимир Будин. Второе место в личном зачёте также занял представитель «Удмуртэнерго» – инженер группы организации ремонтов производственного отделения «Южные электрические сети» Светлана Худякова. В 2018 году филиал «Удмуртэнерго» направит на реализацию комплексной программы мероприятий по охране труда и профилактике производственного травматизма персонала более 331 млн. рублей.

– Находясь на рабочем месте, энергетик должен ежеминутно помнить о своей ответственности перед коллегами, товарищами, своими родными и близкими, – подчёркивает директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Мы стремимся к тому, чтобы в компании неукоснительно соблюдались современные нормы и правила производственной безопасности, были созданы безопасные условия работы для сотрудников

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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