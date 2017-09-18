Кузьмин выступил по-чемпионски Максим Кузьмин занял первое место в дуатлоне на родной ижевской трассе 9 сентября. ...

Без прощальных рукопожатий Праздничное настроение начала сезона «Ижстали» удалось подкрепить выигрышем. Со счетом 2:1 был побежд...

Подтвердили свой класс Удмуртские скороходы в очередной раз подтвердили высокий класс местной школы ходьбы. На сей раз это п...