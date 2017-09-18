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Призер из призеров

17 сентября
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Gbxanuc iznyf Призер из призеров

Многократный чемпион мира по стоклеточным шашкам Алексей Чижов вновь напомнил о себе в розыгрыше Кубка мира.

На последнем этапе Кубка – это был открытый чемпионат Польши, сильней всех сыграл наш земляк. Алексей Чижов занял первое место на этом этапе Кубка мира. Вторым завершил соревнования Александр Георгиев – тоже многократный чемпион мира, один из постоянных соперников Чижова. Кстати, в первый раз Георгиев стал чемпионом мира именно в матче за титул против Алексея Чижова. И в этот раз по сумме результатов на всех этапах Кубка мира владельцем главного приза стал Георгиев. В сумме он набрал 1056 очков. Если учесть, что у Алексея Чижова – 926 очков, то преимущество безоговорочное. Чижов за счет победного выступления в Польше сумел опередить еще одного своего давнего соперника – Александра Шварцмана – на пять очков.

Очень хорошо, что Алексей Чижов продолжает блистать на международной арене. Он является лидером для своих учеников в России и Китае. И все чаще мы слышим, что его ученики скоро будут бороться с лучшими спортсменами на высшем уровне. А призерами международных соревнований в своих возрастах они становятся довольно регулярно.

Фото: minsport18

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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