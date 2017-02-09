26 января в Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» прошел розыгрыш призов среди участников акции «В Новый год – без долгов!», в рамках которой энергокомпания вот уже третий год подряд поощряет добросовестных и ответственных жителей республики, не имеющих задолженности за энергоресурсы – тепло, свет и горячую воду.
В этом году таковых набралось немало – более 90 тысяч семей смогли побороться за ценные призы. Повезло, конечно, не всем. Самых удачливых определила специальная компьютерная программа. В ближайшие дни в офисах компании по всей республике пройдут церемонии награждения победителей.
Каждую пятницу Леонид Якубович приглашает россиян в студию программы «Поле чудес» отгадывать слова и раздает призы игрокам и победителям. Чтобы у тебя появился шанс попасть на игру, нужно прислать в редакцию программы какой-нибудь оригинальный кроссворд.
А вот чтобы стать участником акции «В Новый год – без долгов!» и получить шанс выиграть приз, никаких особых усилий прилагать не надо. Ее участником автоматически становится любой житель Удмуртии, получающий квитанции за услуги электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения от компании, при соблюдении всего двух условий. Первое – не иметь долгов за вышеперечисленные коммунальные услуги. Второе условие – оплатить счета с предварительным расчетом коммунальных услуг.
В этом году участниками акции стали более 90 тысяч клиентов. Это почти в четыре раза больше, чем в 2014 году, когда акция проходила в первый раз. Тогда участие в ней приняло немногим более 24 тысяч счетов.
Розыгрыш проходил в три этапа. Всего было разыграно 67 ценных призов. За соблюдением всех процедур следила тиражная комиссия, в которую входили специалисты компании и журналисты. Победителей определял компьютер методом случайной выборки. Для этого была написана специальная программа.
На первом этапе разыгрывались 25 призов – блендеры; на втором 20 призов – мультиварки; на третьем 22 приза – утюги.
Остается добавить, что все победители акции будут уведомлены о своем выигрыше лично: сотрудники Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» позвонят или пришлют каждому победителю извещение о времени и месте получения приза. Обзвоны и рассылка извещений уже начались. Вручение призов начнется после 10 февраля. Для получения приза при себе необходимо иметь паспорт и ИНН.
– Каждый участник акции – достойный пример для подражания, поскольку является надежным партнером компании и законопослушным гражданином, – сказал в беседе с журналистом «УП» директор Удмуртского филиала «ЭнергосбытТ Плюс» Денис Детинкин. – Подобные акции нашей компании уже стали традиционными, и мы будем и дальше поощрять наших клиентов.
Если вы не стали победителем акции «В Новый год – без долгов!», хотя всегда вовремя платите за тепло, свет и горячую воду, не расстраивайтесь. У вас есть шанс попытать счастья в следующем году.
КСТАТИ
Ознакомиться с результатами проведения розыгрыша призов можно на сайте компании.
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