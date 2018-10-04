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Приём заявок на пост главы Ижевска завершился

4 октября
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В среду, 3 октября, завершился приём документов для участия в конкурсе по подбору кандидатур на пост главы Ижевска. Сам конкурс пройдёт 15 октября.

I4zqjpj3898 Приём заявок на пост главы Ижевска завершился

Согласно информации на официальном сайте города, документы на конкурс подал 21 человек. Кроме жителей Удмуртии, свои кандидатуры выдвинули жители Москвы, Самары и Агрыза. Сейчас список выглядит таким образом:

  1. Сунцов Константин Андреевич, заместитель главы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города;

  2. Овчинников Олег Викторович, заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;

  3. Украинский Олег Вячеславович начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости;

  4. Перепелица Антон Андреевич, генеральный директор ООО Проектная мастерская «Палаццо»;

  5. Концевой Григорий Роланович, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита Ижевской государственной сельскохозяйственной академии;

  6. Абрамов Денис Васильевич, генеральный директор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области;

  7. Швецов Валерий Борисович, пенсионер;

  8. Бекмеметьев Олег Николаевич, глава муниципального образования «Город Глазов»;

  9. Ялунин Алексей Владимирович, адвокат Специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики;

  10. Ипатов Вячеслав Владимирович, исполнительный директор Агентства по развитию спорта и туризма;

  11. Беляев Андрей Алексеевич, глава муниципального образования «Дулесовское» Сарапульского района;

  12. Ямилов Рамиль Могатович, директор ООО «Контора»;

  13. Биктин Искандер Каримович, финансовый директор ООО «Дэнс»;

  14. Альчиков Роман Владимирович, заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;

  15. Савин Денис Александрович, безработный;

  16. Шестаков Виктор Михайлович, заместитель главы администрации Сарапула по социальной сфере;

  17. Поздеева Анастасия Александровна, директор ООО «Ревизор»;

  18. Тенсин Максим Владимирович, заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС;

  19. Зайнуллин Рустам Василевич, директор ООО «Р-СтройСервис»;

  20. Христенко Елена Владимировна, директор по развитию инновационных технологий ООО «Региональный промышленный союз»;

  21. Ульянов Владимир Петрович, директор МБОУ СОШ № 31.

Свои программы (концепцию) развития муниципального образования либо программу действий в качестве Главы Ижевска конкурсанты должны предоставить не позднее 8 октября.

Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных, личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных ими документов и результатов собеседования. После чего выбранные кандидаты будут представлять концепции развития города перед депутатами Городской думы Ижевска.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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