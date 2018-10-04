**Сегодня прошла пресс-конференция, на которой обсуждались актуальные вопросы работы Государственно...

**Сегодня в столице Удмуртии состоялось заседание Ассоциации законодательных (представительных) орган...

**Конкурс по подбору кандидатур на пост главы Ижевска начнётся 15 октября. Эту дату утвердили на 27-й...