Согласно информации на официальном сайте города, документы на конкурс подал 21 человек. Кроме жителей Удмуртии, свои кандидатуры выдвинули жители Москвы, Самары и Агрыза. Сейчас список выглядит таким образом:
Сунцов Константин Андреевич, заместитель главы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города;
Овчинников Олег Викторович, заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;
Украинский Олег Вячеславович начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости;
Перепелица Антон Андреевич, генеральный директор ООО Проектная мастерская «Палаццо»;
Концевой Григорий Роланович, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита Ижевской государственной сельскохозяйственной академии;
Абрамов Денис Васильевич, генеральный директор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области;
Швецов Валерий Борисович, пенсионер;
Бекмеметьев Олег Николаевич, глава муниципального образования «Город Глазов»;
Ялунин Алексей Владимирович, адвокат Специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики;
Ипатов Вячеслав Владимирович, исполнительный директор Агентства по развитию спорта и туризма;
Беляев Андрей Алексеевич, глава муниципального образования «Дулесовское» Сарапульского района;
Ямилов Рамиль Могатович, директор ООО «Контора»;
Биктин Искандер Каримович, финансовый директор ООО «Дэнс»;
Альчиков Роман Владимирович, заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;
Савин Денис Александрович, безработный;
Шестаков Виктор Михайлович, заместитель главы администрации Сарапула по социальной сфере;
Поздеева Анастасия Александровна, директор ООО «Ревизор»;
Тенсин Максим Владимирович, заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС;
Зайнуллин Рустам Василевич, директор ООО «Р-СтройСервис»;
Христенко Елена Владимировна, директор по развитию инновационных технологий ООО «Региональный промышленный союз»;
Ульянов Владимир Петрович, директор МБОУ СОШ № 31.
Свои программы (концепцию) развития муниципального образования либо программу действий в качестве Главы Ижевска конкурсанты должны предоставить не позднее 8 октября.
Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных, личностных качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков на основании представленных ими документов и результатов собеседования. После чего выбранные кандидаты будут представлять концепции развития города перед депутатами Городской думы Ижевска.
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