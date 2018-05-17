Как рассказали в жилинспекции, во время выездного юбилейного приема, который пройдет с 17.30 до 20.30, инспекторы будут принимать обращения граждан, разъяснять положения жилищного законодательства. Пассажиры смогут не только задать вопрос и оперативно получить на него ответ, но и бесплатно добраться до нужного им пункта назначения.
Первый жилищный трамвай объедет все районы города по маршруту, состоящему из символичного числа остановок – двадцати. В маршрут входят «трамвайные кольца» Промышленная – Ворошилова – Металлург – Московская – Промышленная, где будут самые длительные остановки до 5 минут. В Центре, где находится Жилищная инспекция Удмуртии, трамвай остановится дважды, в 18.23 и в 20.02.
Уточнить ближайшее удобное место для посадки и время прибытия трамвая на остановку можно на круглосуточной Горячей линии Жилищной инспекции Удмуртии по телефону 775-001.
В юбилейный день 18 мая прием граждан будет проводиться также в Жилищной инспекции Удмуртии по адресу: г. Ижевск, ул. Максима Горького, 73. В нем примут участие ветераны инспекции, заслуженные работники в сфере ЖКХ.
Справка «УП»:
Решение о создании Жилищной инспекции Удмуртии было принято Правительством Удмуртии 18 мая 1998 года. Первым начальником стал Лев Егоров, который руководил органом на протяжении 16 лет, с 1998 по 2014 год. Вместе с ним долгое время работали его заместители – Юрий Шустов и Александр Корюгин, который затем возглавлял Инспекцию в 2014-2015 годы. С июля 2015 года Жилищной инспекцией Удмуртии руководит Главный госжилинспектор Удмуртии Марат Исмагилов.
В течение более чем двух лет жилищная инспекция УР занимает лидирующие позиции среди органов жилищного надзора субъектов Российской Федерации. Она неизменно занимает первое место в их рейтинге, который ежеквартально и ежегодно составляется Минстроем России.
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