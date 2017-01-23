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Приставы Удмуртии взыскали с должников за год более пяти миллиардов рублей

23 января
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Nov 0510 2016 2016951751 Приставы Удмуртии взыскали с должников за год более пяти миллиардов рублей

В 2016 году судебными приставами Управления ФССП России по Удмуртской Республике взыскано более пяти миллиардов рублей, это на 730 миллионов рублей больше по сравнению с 2015 годом и абсолютный рекорд в истории Службы.

1,5 млрд. рублей из взысканных средств пополнили бюджет и внебюджетные фонды, 1,2 млрд. рублей были направлены в пользу физических лиц, 2,3 млрд. рублей – в пользу юридических лиц, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Удмуртии.

«Ограничение должников в специальном праве управления транспортным средством позволило взыскать в пользу граждан, которым был причинён ущерб преступлением, 18 миллионов рублей, что на 5 миллионов рублей больше по сравнению с 2015 годом. Чтобы не перейти из категории водителей в пешеходы должники выплатили своим детям 9 миллионов рублей задолженностей по алиментам, всего взыскано по алиментам 181 млн. руб., что на 23 млн. руб. больше, чем в 2015 году», - отметил на пресс-конференции Ильнур Махмутов, главный судебный пристав Удмуртской Республики.

Одна из мер принудительного взыскания задолженностей - исполнительский сбор. «Штрафная» санкция применяется к должникам, в случае несвоевременного исполнения решения суда, т.е. по истечении пяти дней с момента возбуждения исполнительного производства. Исполнительский сбор составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 000 рублей для физических лиц и 10 000 рублей для юридических лиц. В 2016 году судебными приставами Удмуртии взыскано 130 миллионов рублей с «нерасторопных» должников.

На сегодняшний день ограничены в праве управления транспортным средством почти две тысячи должников, из них: 15 трактористов, 1 800 водители мото-, автотранспортных средств, 26 водителей плавсредств. Часть водителей, только получив предупреждение об ограничении в спецправе, предпочла сразу погасить задолженность, а это 5 миллионов рублей за 2016 год. И ещё 11 миллионов рублей оплачено должниками в процессе применения в отношении них данной меры принудительного взыскания.

Всего в 2016 году судебными приставами Удмуртии окончено 630 тысяч исполнительных производств.

Фото: r77.fssprus.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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