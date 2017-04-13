В Удмуртии начала функционировать апелляционная комиссия по обжалованию в досудебном порядке решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета. Она создана при Управлении Росреестра по Удмуртской Республике.
Для физических, юридических лиц и их представителей досудебное обжалование решений в данной комиссии обязательно. В отличие от судебной процедуры апелляционная комиссия запрашивает документы в органах местного самоуправления, органе кадастрового учета, у кадастрового инженера и в иных организациях, проводит экспертизу документов, самостоятельно осуществляя все необходимые процессуальные действия.
При обжаловании решений государственная пошлина не взимается. Срок обращения в апелляционную комиссию ограничен, заявителям дается 30 дней.
Заявления об обжаловании в апелляционную комиссию при Управлении Росреестра по Удмуртской Республике принимаются лично, почтовым отправлением по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120, а также в форме электронного документа: 18_apelkom@r18.rosreestr.ru.
Работа апелляционной комиссии обеспечит право жителей Удмуртии на защиту своих интересов, позволит разгрузить судебные органы и вместе с тем будет способствовать эффективному противодействию коррупции.
Пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике
Фото: ros-spravka.ru
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