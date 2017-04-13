Главная » Приостановку кадастрового учета можно обжаловать в апелляционной комиссии

Приостановку кадастрового учета можно обжаловать в апелляционной комиссии

13 апреля
0
dsc0120 Приостановку кадастрового учета можно обжаловать в апелляционной комиссии

В Удмуртии начала функционировать апелляционная комиссия по обжалованию в досудебном порядке решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета. Она создана при Управлении Росреестра по Удмуртской Республике.

Для физических, юридических лиц и их представителей досудебное обжалование решений в данной комиссии обязательно. В отличие от судебной процедуры апелляционная комиссия запрашивает документы в органах местного самоуправления, органе кадастрового учета, у кадастрового инженера и в иных организациях, проводит экспертизу документов, самостоятельно осуществляя все необходимые процессуальные действия.

При обжаловании решений государственная пошлина не взимается. Срок обращения в апелляционную комиссию ограничен, заявителям дается 30 дней.

Заявления об обжаловании в апелляционную комиссию при Управлении Росреестра по Удмуртской Республике принимаются лично, почтовым отправлением по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120, а также в форме электронного документа: 18_apelkom@r18.rosreestr.ru.

Работа апелляционной комиссии обеспечит право жителей Удмуртии на защиту своих интересов, позволит разгрузить судебные органы и вместе с тем будет способствовать эффективному противодействию коррупции.

Пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике

Фото: ros-spravka.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо