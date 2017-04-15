Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза – крупное и успешное образовательное учреждение Удмуртской Республики, из стен которого ежегодно выпускаются специалисты среднего профессионального образования для работы в потребительской кооперации, малом и среднем бизнесе. Территория техникума является и площадкой для проведения массовых, культурно-спортивных мероприятий трудовых коллективов потребительской кооперации.
130 представителей из 11 районных потребительских обществ республики в субботу, 8 апреля, в современном спортивном зале техникума собрались для участия в фестивале самодеятельного художественного творчества и спорта с целью подтвердить: «Потребительская кооперация – многонациональная крепкая семья народов Удмуртии. Мы вместе и крепки! Спортивные достижения сильных, здоровых, единых, убежденных – независимо от пола, возраста и национальности!»
В рамках мероприятия активисты отраслевого профсоюза обсудили вопросы профсоюзного движения, общественных проектов, взаимодействия с руководителями потребительской кооперации в области социально-трудовых отношений.
Показ будней деятельности трудовых коллективов через самобытные национальные традиции населения Удмуртии, национальные костюмы, песни, танцы разных народов сопровождали весь день участников мероприятия и жителей города. Лучшими в спортивных соревнованиях стали Балезинское потребобщество, Дебесское, Юкаменское, Воткинское и Кезское райпо.
Кооператоры подтвердили свою выносливость, настойчивость, миролюбие, милосердие друг к другу, добросердечность, уважение к народам России и мира, веру в будущее. В апрельский день светило солнце, люди села и города получили массу эмоций, самодеятельным артистам звучали бурные продолжительные аплодисменты.
При поддержке и содействии Совета и правления Удмуртпотребсоюза, по инициативе республиканского комитета профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства фестиваль достиг своего результата. Потребительская кооперация Удмуртии сильна трудовыми победами, ее трудовыми коллективами и общественными инициативами.
Галина ЧУБЧИКОВА.
Фото: из архива техникума
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