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Применять свои знания с пользой – это успех

17 июня
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Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Яков Вдовин рассказывает о том, почему и как можно быть востребованным в различных сферах деятельности

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В гостях у «Удмуртской правды» – Яков Вдовин, специалист Центра развития городской среды.

– Яков, вы были госслужащим. Занимались реализацией административной реформы, затем обеспечивали работу Уполномоченного по правам предпринимателей. Сейчас ваши профессиональные интересы лежат в области создания комфортной городской среды. Какими качествами нужно обладать, чтобы быть востребованным в разных областях?

– На самом деле в различных областях деятельности есть множество универсальных процессов. На каждом рабочем месте круг моих профессиональных обязанностей был схож. И Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, и бизнес-омбудсмену, и Центру развития городской среды необходимо выстраивать работу с органами местного самоуправления, организовывать и проводить мероприятия различных форматов, выстраивать систему внутреннего учёта своей деятельности.

Если говорить о качествах, которые помогут работать в различных профессиональных областях, то, в первую очередь, это готовность постоянно учиться, узнавать новое и применять полученные знания на практике.

– Ваша проектная команда работала над стратегией развития молодёжных клубов города Ижевска. Какого результата добилась ваша команда и удовлетворены ли вы им?

– Результатом работы нашей команды стала разработка комплексной среднесрочной стратегии развития молодёжных клубов по месту жительства по заказу Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Ижевска.

Дополнительно мы разработали комплект документов, определяющих миссию, главные цели и философию системы клубов по месту жительства, подготовили макет портала, проекты единого логотипа клубов, стиля оформления входных групп. Недавно я проходил по улице М. Горького, мимо Молодёжного ресурсно-информационного центра, и увидел новую хорошо читаемую вывеску.

Открытость и позиционирование себя клубами – это как раз те предложения, которые мы давали в стратегии.

– На ваш взгляд, является ли критерием успеха признание со стороны окружающих? Расскажите о ваших достижениях с момента окончания конкурса.

– Успех – это достижение поставленной цели. Если поставленная цель требует признания, то без признания не может быть успеха. Но гораздо чаще это личное достижение или достижение команды.

К числу личных успехов могу отнести устройство на новую работу, где удалось с пользой применять свои знания и навыки. Примером командного успеха может служить подготовка и отработка механизма проведения в Удмуртии проектных семинаров. Эти семинары – часть механизма соучаствующего проектирования, позволяющего жителям близлежащих домов, работникам находящихся рядом организаций, представителям бизнеса, активистам принять активное участие в разработке проектов благоустройства общественных пространств.

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