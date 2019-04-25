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Пригласительный билет

25 апреля
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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25-26 апреля

Музыкально-поэтический спектакль на стихи Иосифа Бродского 0+

20.00, Удмуртская государственная филармония, г. Ижевск

19.00, ДК «Юбилейный», г. Воткинск

«Реки и улицы. Иосиф Бродский. Путешествие по смыслам и звукам» – рифмо-инструментальная конструкция для трёх инструментов и голоса на основе поэтических наблюдений и зарисовок Иосифа Бродского в исполнении Артура Смольянинова, виолончелиста Бориса Андрианова и пианистки Валерии Коган. Читать стихи Бродского со сцены – вызов для любого артиста. Поэт сам задал ритм и интонацию своих стихов, неоднократно начитывая их перед камерой. Мы знаем, как они должны звучать. И всё же каждый находит для них свои ритм и тон – читая с листа, произнося эти строки как внутренний монолог. Актёр Артур Смольянинов (недавно состоялась премьера сериала «Ростов», где он играет центральную роль бывшего вора, принявшего молодую советскую власть и ставшего начальником уголовного розыска), который сам пишет музыку и играет на гитаре, одинаково важными считает смысл стихов Бродского и их музыкальность.

27 апреля

Фестиваль этнической моды 0+

16.00, Арт-резиденция, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 258

В рамках фестиваля состоятся круглый стол «Что такое финно-угорский дизайн» и модное дефиле. Впервые в Ижевске представит свою коллекцию Светлана Ваховская из Республики Коми. В созданных ею костюмах отражена гармония цветов природы севера – сдержанных, спокойных, благородных. Коллекция представляет комплексы разных моделей сарафанов из вельвета и тёплых костюмных тканей, блузы из тёплого хлопкового футера, а также головных вязаных уборов – снудов, платков-бактусов, шапок. Коллекция создана как решение сохранения традиционной одежды Коми края под влиянием современных течений в молодёжной моде. Наряды и аксессуары Евгении Кошкиной из Марий Эл уже демонстрировались в Удмуртии (например, на этно-фесте «Палэзян»). Здесь тон задают ручная марийская вышивка, любимые марийскими и удмуртскими модницами эффектные мониста, торжество красного цвета, дерзкие фасоны и яркие сочетания.

28 апреля

Опера «Валькирия» (Рихард Вагнер) 16+

15.00, кинотеатр «Империя грёз», г. Ижевск

«Валькирия» – вторая часть грандиозной трилогии Вагнера «Кольцо Нибелунгов» и наиболее известная из трёх опер (две другие – «Золото Рейна» и «Зигфрид»). В «Валькирии» же звучит самый узнаваемый широкой аудиторией фрагмент вагнеровской музыки – восьмиминутный музыкальный эпизод «Полёт валькирий». Сюжет оперы основан на скандинавской мифологии, здесь действуют люди, боги и герои, которых грозные валькирии переносят с поля боя в Валгаллу. В нью-йоркской Метрополитен-опере спектакль поставил один из наиболее востребованных режиссёров нашего времени Робер Лепаж – придумщик, у которого высокотехнологичная машинерия становится полноценным героем спектакля наряду с артистами. В этом удивительном сценическом мире разворачивается история непокорной валькирии Брунгильды, которая дерзнула ослушаться отца, бога Вотана (Одина) из сочувствия к человеческой любви.

5 мая

Концерт Нани Брегвадзе 0+

19.00, ДК «Аксион», г. Ижевск

Легендарная грузинская певица впервые выступит в Ижевске. Пик популярности Нани Брегвадзе в СССР пришёлся на 1960-1970-е годы, когда она была солисткой грузинского вокально-инструментального ансамбля «Орэра» (вторым вокалистом и ударником в коллективе был Вахтанг Кикабидзе). Брегвадзе стала одной из первых певиц на советской эстраде, кто вернул слушателям русский и цыганский романс, возродила традиции Изабеллы Юрьевой, Тамары Церетели, Кето Джапаридзе. Её роскошный бархатистый голос с лёгким грузинским акцентом и горьковатой ноткой печали слушатели узнавали с первых нот. Сегодня знаменитая певица выступает редко, тем ценнее возможность встретиться с её талантом. В единственном концерте в Ижевске она исполнит все свои хиты – «Снегопад», «Не оставляйте женщину одну», «Песню о Тбилиси» и многие другие. Вместе с ней на сцену выйдет её дочь, певица Екатерина (Эка) Мамаладзе.

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