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Пригласительный билет.

18 апреля
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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Концерт Вероники Джиоевой (сопрано, Россия) 0+

19.00, Удмуртская государственная филармония, г. Ижевск

21 апреля, 19.00, ДК «Юбилейный», г. Воткинск Чтобы услышать пение примы Вероники Джиоевой, поклонники оперы летят в Москву, где она выходит на сцену Большого театра как приглашённая солистка, или в Новосибирск, где уже несколько лет находится её творческий дом. Невероятной силы и экспрессии драматическое сопрано, горячий артистический темперамент и яркая внешность сделали Джиоеву одной из самых узнаваемых европейских оперных звёзд XXI века. Её широкой известности помогла триумфальная победа в телепроекте «Большая опера». «У Вероники универсальный голос, она может петь практически в любой тональности. Тембр её голоса, с одной стороны, очень объёмный, с другой – очень нежный», – говорит дирижёр Дмитрий Юровский.

Приезд Вероники Джиоевой в Удмуртию – большое достижение фестиваля «На родине П.И. Чайковского». В ансамбле с пианистом и концертмейстером Дмитрием Сибирцевым певица исполнит арии и романсы русских композиторов.

23 апреля

«Три баса-профундо» (Санкт-Петербург) 0+

19.00, Удмуртская государственная филармония, г. Ижевск

24 апреля, 19.00, ДК «Юбилейный», г. Воткинск В Удмуртии впервые выступит трио выдающихся виртуозов «Три баса-профундо»: Владимир Миллер, Михаил Круглов и Сергей Крыжненко. Владимир Миллер – заслуженный артист России, солист Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга, работал в Мариинском театре и Королевской опере Нидерландов. Михаил Круглов – солист хора Валаамского монастыря и Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. Сергей Крыжненко – солист Харьковского национального академического театра оперы и балета. Считается, что бас-профундо – явление чисто славянское, практически никто в мире не может пропевать эти предельно низкие звуки. Удивительные голоса певцов звучат подобно контрабасам или большим колоколам. В концертах фестиваля «На родине П.И. Чайковского» басы исполнят сочинения И.С. Баха, Шуберта, Глинки, Чайковского, Пьяццоллы, русские романсы и народные песни.

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