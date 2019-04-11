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Пригласительный билет.

11 апреля
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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11-20 апреля

Неделя японской культуры 16+

Арт-резиденция, г. Ижевск

В столице Удмуртии состоится Неделя японской культуры, в программе которой – лекции, выставки, кинопоказы, экскурсии, читки пьес и даже арт-туалет-батл «Две Японии» (что это такое, можно будет узнать в день открытия в 18.30). Самым продолжительным событием Недели станет выставка «Жапонизмы» современной художницы Анны Мюллер – ижевчанки, несколько лет жившей и работавшей в Японии, а сейчас живущей в Париже. На выставке представлены её фотоработы, коллажи, тексты. Для проекта были созданы удмуртские субтитры к культовому анимационному фильму Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками»: показ на языке оригинала состоится 17 апреля. Также в рамках Недели пройдут лекции и дискуссии о японском дизайне, читка пьесы Иноуэ Хисаси «Жизнь с отцом/Радигу над Хиросимой» и кулинарно-философское шоу с одним из кураторов Арт-резиденции, современным художником Максимом Верёвкиным.

С 13 апреля

Выставка виртуальной живописи «Генератор вселенных» 0+

ВЦ «Галерея», г. Ижевск

Впервые в Ижевске будут представлены работы с дополненной и виртуальной реальностью современного петербургского художника Алексея Андреева. Он работает в технике цифровой живописи, а для создания картин использует компьютер и планшет. «Я получил образование как традиционный художник, но не мог найти для себя идеальной техники, пока не появилась цифровая живопись. Её я открыл для себя, когда мне пришлось делать концепт-арт к мультфильму «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии: в срочном порядке начал изучать digital painting», – рассказывает художник. Стилистически Андреева нередко относят к сюрреалистам. Иллюстрации Алексея представляют собой фантазию на тему недалёкого будущего в альтернативной вселенной, в которой живут такие же люди, как мы, а технологии достигли нового уровня: поезда летают, морские корабли бороздят острыми килями облака, а скейтеры «сёрфят» на гигантских скатах.

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