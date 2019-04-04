Главная » Культура » Пригласительный билет.

Пригласительный билет.

4 апреля
0

Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

%d0%90%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b9 %d0%93%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2 Пригласительный билет.

5 апреля

Вячеслав Захаров и группа «Вербное воскресенье» 0+

19.00, Дом архитектора, г. Ижевск

Вячеслав Захаров уже в девятилетнем возрасте был клавишником во взрослой группе «Фокус». С этого времени занятий музыкой он не оставлял. Любое определение стиля, в котором он работает, было бы слишком формальным: это не просто акустический рок или современный городской фолк. Захаров пишет и исполняет баллады, арт-рок, ska, фанк, этно-фьюжн, причудливую, изобретательную музыку, зачастую со сложными размерами. Он пишет песни и на стихи классиков, но чаще использует собственную поэзию. Его интересуют основополагающие темы: мир, космос, человек и его место во Вселенной, переплетение духовного и материального. Уже более 20 лет Захаров концертирует сольно и с проектом «Марьяж – «Декорации» и руководит студией звука «Человек-Трава», работа которой направлена на поддержку творческой интеллигенции и развитие живой музыки. Гостем концерта станет ижевская группа «Вербное воскресенье».

5 апреля

Лекция Андрея Гоголева «Летающий удмурт» 16+

19.00, ЦСДР/Конюшня (Летний сад), г. Ижевск

Очередная ижевская лекция поэта, романиста, рассказчика Андрея Гоголева посвящена Кузебаю Герду – самой, пожалуй, известной фигуре удмуртской литературы. Гоголев обещает рассказать о том, «как поэт Герд сделал Удмуртию», и почему у Герда две даты рождения и три даты смерти. Отдельно будут рассмотрены вопросы: зачем нам Герд сегодня, почему удмурт должен летать и что в Удмуртии особенного. В этой лекции равно интересны оба героя – и Кузебай Герд, и Андрей Гоголев с его взглядом на литературу, парадоксальным, небанальным, свободным от каких-либо авторитетов и хрестоматийных клише. В своих рассказах о литераторах Гоголев (по форме – аспирант Литературного института имени Горького, а по сути – настоящий трикстер) сплетает факты и собственные интерпретации, на глазах публики происходит захватывающий процесс мифотворчества и рождения легенды из духа творчества.

6 апреля

Трио Даниила Крамера и Малика Тирольен 0+

19.00, Удмуртская государственная филармония

Народный артист России, пианист Даниил Крамер, бас-гитарист Антон Горбунов и ударник Саша Машин. Джазовый абонемент Даниила Крамера ежегодно представляет на филармонической сцене российских и зарубежных инструменталистов и вокалистов, создающих всю разнообразную стилистическую палитру джаза XXI века. На этот раз он открывает для российской публики Малику Тирольен – певицу, родившуюся на Гваделупе (острове в Карибском море) и проживающую сейчас в Монреале. Её стиль – сочетание джазового вокала и виртуозной игры на клавишных. Музыкальные критики характеризуют голос певицы как «деликатный и точный, ясный и неотразимый». В своей музыке она соединяет джаз и традиционные этнические стили карибского бассейна. В составе Трио Даниила Крамера (помимо, разумеется, самого маэстро за роялем) – бас-гитарист Антон Горбунов, блистательный исполнитель фанка и современного инструментального джаза, а также неординарный барабанщик Саша Машин, делящий своё время между Россией и Нью-Йорком.

9 апреля

Фильм «Нуреев: его сцена – весь мир» 18+

19.00, кинотеатр «Империя грёз», г. Ижевск

Спустя четверть века после смерти мятежного короля танца его судьба и творческое наследие продолжают будоражить умы: о Нурееве снимают художественные фильмы, ставят спектакли, пишут книги. Авторы фильма, номинанты премии BAFTA Джеки и Дэвид Моррисы уверены, что могут рассказать о великом танцовщике что-то новое. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжёлого унизительного старта в СССР и знаменитого побега на Запад, в своё время потрясшего мир, до многолетнего партнёрства с примой Королевского балета Ковент-Гарден Марго Фонтейн. Режиссёры пытаются воспроизвести эпоху, в которую он жил, напряжённые политические отношения между Россией и Западом, определить роль Нуреева для своего времени, для развития классического балета и даже поп-культуры. В документальный байопик включены никогда прежде не демонстрировавшиеся фрагменты видео с участием Рудольфа Нуреева.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

В Ижевске обсудили план празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова
4 апреля
На данный момент документ содержит около 90 пунктов, которые будут реализованы в течение года....
Акция «Сирийский перелом» пройдет в столице Удмуртии 11 апреля
3 апреля
**Жители Ижевска смогут увидеть трофейную технику, которая была захвачена у террористов, в ходе боев ...
Одну из улиц Ижевска могут назвать именем заслуженного строителя РСФСР Виктора Пескишева
1 апреля
С такой инициативой к главе столицы Удмуртии обратился спикер республиканского Госсовета, которого по...
В Музее Ижевска начнут обучать экскурсоводов по столице Удмуртии
1 апреля
**На создание такой площадки выставочный центр «Галерея» выиграл грант Фонда поддержки и развития фил...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо