5 апреля
Вячеслав Захаров и группа «Вербное воскресенье» 0+
19.00, Дом архитектора, г. Ижевск
Вячеслав Захаров уже в девятилетнем возрасте был клавишником во взрослой группе «Фокус». С этого времени занятий музыкой он не оставлял. Любое определение стиля, в котором он работает, было бы слишком формальным: это не просто акустический рок или современный городской фолк. Захаров пишет и исполняет баллады, арт-рок, ska, фанк, этно-фьюжн, причудливую, изобретательную музыку, зачастую со сложными размерами. Он пишет песни и на стихи классиков, но чаще использует собственную поэзию. Его интересуют основополагающие темы: мир, космос, человек и его место во Вселенной, переплетение духовного и материального. Уже более 20 лет Захаров концертирует сольно и с проектом «Марьяж – «Декорации» и руководит студией звука «Человек-Трава», работа которой направлена на поддержку творческой интеллигенции и развитие живой музыки. Гостем концерта станет ижевская группа «Вербное воскресенье».
5 апреля
Лекция Андрея Гоголева «Летающий удмурт» 16+
19.00, ЦСДР/Конюшня (Летний сад), г. Ижевск
Очередная ижевская лекция поэта, романиста, рассказчика Андрея Гоголева посвящена Кузебаю Герду – самой, пожалуй, известной фигуре удмуртской литературы. Гоголев обещает рассказать о том, «как поэт Герд сделал Удмуртию», и почему у Герда две даты рождения и три даты смерти. Отдельно будут рассмотрены вопросы: зачем нам Герд сегодня, почему удмурт должен летать и что в Удмуртии особенного. В этой лекции равно интересны оба героя – и Кузебай Герд, и Андрей Гоголев с его взглядом на литературу, парадоксальным, небанальным, свободным от каких-либо авторитетов и хрестоматийных клише. В своих рассказах о литераторах Гоголев (по форме – аспирант Литературного института имени Горького, а по сути – настоящий трикстер) сплетает факты и собственные интерпретации, на глазах публики происходит захватывающий процесс мифотворчества и рождения легенды из духа творчества.
6 апреля
Трио Даниила Крамера и Малика Тирольен 0+
19.00, Удмуртская государственная филармония
Народный артист России, пианист Даниил Крамер, бас-гитарист Антон Горбунов и ударник Саша Машин. Джазовый абонемент Даниила Крамера ежегодно представляет на филармонической сцене российских и зарубежных инструменталистов и вокалистов, создающих всю разнообразную стилистическую палитру джаза XXI века. На этот раз он открывает для российской публики Малику Тирольен – певицу, родившуюся на Гваделупе (острове в Карибском море) и проживающую сейчас в Монреале. Её стиль – сочетание джазового вокала и виртуозной игры на клавишных. Музыкальные критики характеризуют голос певицы как «деликатный и точный, ясный и неотразимый». В своей музыке она соединяет джаз и традиционные этнические стили карибского бассейна. В составе Трио Даниила Крамера (помимо, разумеется, самого маэстро за роялем) – бас-гитарист Антон Горбунов, блистательный исполнитель фанка и современного инструментального джаза, а также неординарный барабанщик Саша Машин, делящий своё время между Россией и Нью-Йорком.
9 апреля
Фильм «Нуреев: его сцена – весь мир» 18+
19.00, кинотеатр «Империя грёз», г. Ижевск
Спустя четверть века после смерти мятежного короля танца его судьба и творческое наследие продолжают будоражить умы: о Нурееве снимают художественные фильмы, ставят спектакли, пишут книги. Авторы фильма, номинанты премии BAFTA Джеки и Дэвид Моррисы уверены, что могут рассказать о великом танцовщике что-то новое. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжёлого унизительного старта в СССР и знаменитого побега на Запад, в своё время потрясшего мир, до многолетнего партнёрства с примой Королевского балета Ковент-Гарден Марго Фонтейн. Режиссёры пытаются воспроизвести эпоху, в которую он жил, напряжённые политические отношения между Россией и Западом, определить роль Нуреева для своего времени, для развития классического балета и даже поп-культуры. В документальный байопик включены никогда прежде не демонстрировавшиеся фрагменты видео с участием Рудольфа Нуреева.
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