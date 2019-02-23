20 февраля.
Театральные встречи: Елена Мишина 12+.
19.00, Русский драматический театр, г. Ижевск.
Русский драматический театр открывает цикл творческих встреч с ведущими актёрами труппы разных поколений. Зрителям всегда было интересно узнать о любимых артистах чуть больше, чем написано в программке к спектаклю, – о том, как они выбрали свою профессию, о каких ролях мечтали с юности, каких персонажей считают наиболее близкими для себя, кого играть интереснее – благородных героев и героинь или тиранов и злодеек, в чём они видят миссию современного театра… Встреча в формате «вопросы и ответы» позволит ближе познакомиться с артистами и узнать секреты закулисной работы. Первой участницей нового проекта станет заслуженная артиста Удмуртии Елена Мишина – одна из ведущих артисток театра (в текущем сезоне она занята в спектаклях «Король Лир», «Обыкновенное чудо», «Калека с острова Инишмаан», «Ханума», «Собака на сене», «Боинг—Боинг» и других), театральный педагог, режиссёр.
22 февраля.
Группа «Фавориты Луны» и оркестр «Золотая мелодия» 6+.
19.00, Удмуртская государственная филармония, г. Ижевск.
Совместные выступления рок—групп и оркестров – известная мировая практика. В Ижевске в 2007 году первопроходцами в области такого сотрудничества стали Сергей Ищенко (группы «Анри», «Фавориты Луны») и Алексей Фомин, нынешний директор филармонии, бывший в то время дирижёром оркестра народных инструментов «Золотая мелодия». В этом году рок—романтики «Фавориты Луны» и оркестр создали новую программу. «Трудность выступления с оркестром в том, что оркестранты играют по нотам, импровизация для такого большого коллектива невозможна, а рок—группа, напротив, играет свободно, высвобождая место для удачного соло, если на одного из музыкантов снизошло вдохновение, или удлиняя проигрыши, если вокалист забыл слова. Но это сотрудничество, эти аранжировки с домрами и цымбалами как будто заново открывают для нас наши же песни – оказывается, я пишу очень красивую музыку», — говорит Ищенко.
До 10 марта.
Выставка «Игорь. Обросов. Всегда современное» 12+.
Выставочный центр «Галерея», г. Ижевск.
В Ижевске впервые представлена персональная выставка народного художника, академика Российской академии художеств Игоря Обросова (1930—2010) — яркого представителя шестидесятых, одного из основателей особенного направления в современном искусстве – «сурового стиля». На ней представлены городские и деревенские пейзажи, графика и портреты друзей художника, картины с обнажённой натурой — всего около 50 работ. Творческая манера художника сложилась на стыке графики и живописи – с отточенностью линий, лаконичностью, выразительностью и монументальной трактовкой форм. В работах Обросова нашли отражение и самые трагичные страницы его жизни (арест отца, выдающегося хирурга и общественного деятеля, подвиг матери—врача, руководившей в годы войны фронтовым госпиталем), и романтичный взгляд на любимую Москву с её скверами и парками, мостами и старинными особняками.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.