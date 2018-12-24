Школа акварели Сергея Андрияки 0+. 20 декабря – 3 февраля. Выставочный центр «Галерея»
Выставочный центр «Галерея» подготовил выставку графики, живописи и фарфора. Пейзажи, натюрморты и портреты выполнены в технике лёгкой, пронизанной солнечным светом акварельной живописи. Авторы работ – художники-педагоги московской Школы акварели Сергея Андрияки. Экспозиция интересна своим составом – здесь представлено более 80 работ, выполненных в разных живописных и графических техниках: офорт, масло, и классическая акварельная живопись – то, чем славится школа.
Демонстрируется на выставке и декоративно-прикладное искусство. Игра цвета, изящество линий и серьёзный подход к композиционному построению – то, чем будут удивлять зрителя авторы работ.
На выставке можно увидеть картины заслуженного художника России Натальи Беседновой, пейзажи Сергея Чернышева, образцы фарфора, выполненные Екатериной Лукьяновой, картины Веры Назаренко, акварельную живопись и графику Анны Полинской и картины художника-реалиста Ольги Волокитиной.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.