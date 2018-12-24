Главная » Культура » Пригласительный билет.

Пригласительный билет.

16 декабря
0

Приглашение на культурные мероприятия, которые будут проходить в Ижевске в ближайшем будущем.

8wsc1v1 ql4 Пригласительный билет.

Школа акварели Сергея Андрияки 0+. 20 декабря – 3 февраля. Выставочный центр «Галерея»

Выставочный центр «Галерея» подготовил выставку графики, живописи и фарфора. Пейзажи, натюрморты и портреты выполнены в технике лёгкой, пронизанной солнечным светом акварельной живописи. Авторы работ – художники-педагоги московской Школы акварели Сергея Андрияки. Экспозиция интересна своим составом – здесь представлено более 80 работ, выполненных в разных живописных и графических техниках: офорт, масло, и классическая акварельная живопись – то, чем славится школа.

Демонстрируется на выставке и декоративно-прикладное искусство. Игра цвета, изящество линий и серьёзный подход к композиционному построению – то, чем будут удивлять зрителя авторы работ.

На выставке можно увидеть картины заслуженного художника России Натальи Беседновой, пейзажи Сергея Чернышева, образцы фарфора, выполненные Екатериной Лукьяновой, картины Веры Назаренко, акварельную живопись и графику Анны Полинской и картины художника-реалиста Ольги Волокитиной.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Рождественский фестиваль с юными талантами. Учащиеся ДШИ № 2 им. П.И. Чайковского подготовили фейерверк новогодних проектов
24 декабря
**Ни одна творческая личность не может оставаться безразличной к тому, как её оценивают окружающие, к...
В Удмуртии зажглась первая новогодняя ёлка.
16 декабря
**7 и 8 декабря в Удмуртии прошёл VII Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая»...
Спектакль «Васьлей» — это режиссерский риск?
16 декабря
**«Васьлей» («Васька» 18+) – название нового спектакля Государственного национального театра Удмуртии...
Каникулы станут ярче с «Парками Ижевска».
16 декабря
Новый год – время сказочных чудес, ярких впечатлений и тёплых, дружеских встреч. Парки Ижевска подгот...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо