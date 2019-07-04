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Пригласительный билет

4 июля
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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С 6 июля

Мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог» 0+

ВЦ «Галерея», ул. Пушкинская, 247, г. Ижевск

До Ижевска добралась выставка, побывавшая за последние несколько лет во многих городах страны, включая Москву и Петербург, и предлагающая своеобразный взгляд на живопись Винсента Ван Гога. Настоящие картины этого художника невелики, но авторы проекта представили их огромными, во всю стену выставочного зала – это стало возможно благодаря современным проекционным технологиям. С помощью анимации элементы картин заставили двигаться, – например, на картине «Вороны над пшеничным полем» птицы начинают метаться над золотым полем и устремляются прямо на зрителей. На других работах начинают подрагивать крупные мазки (изображение как будто колеблется) или увеличивается один из фрагментов, чтобы зрители могли во всех деталях рассмотреть палитру и живописную манеру Ван Гога. Видео с «ожившими полотнами» сопровождается кратким рассказом о жизни художника и классической музыкой.

6 июля

Праздник традиционной русской культуры «Высокий берег» 0+

с.Нечкино, Сарапульский район, Удмуртия

Праздник «Высокий берег» – это редкая сегодня возможность услышать аутентичные русские напевы, познакомиться с танцевальными традициями, старинными забавами и состязаниями, увидеть восстановленные исторические костюмы. В течение дня зрители увидят концертную программу фольклорных коллективов «Прикамские напевы». Народные ансамбли Удмуртии и других регионов страны представят традиционные русские обряды и песни своей местности, поделятся фольклорным материалом, собранным в экспедициях по Сарапульскому району во время прошлогоднего праздника. Также в программе праздника – традиционное восхождение на Высокий берег Камы, интерактивная выставка «Традиции русской культуры», конкурсы частушечников и плясунов. Гостей ждут соревнования в силе и ловкости («Лапта», «Кила», «Стенка на стенку», «Борьба за вороток», «Рюхи») и фольклорная молодёжная вечёрка.

6 июля

Народная экскурсия «По следам Иоанна Кронштадтского» 0+

Начало в 13.00, от Набережной Камы, г. Сарапул

В 2002 году в Сарапуле появилось уникальное культурное явление – народная экскурсия. Это неформальное объединение граждан и гостей города Сарапула, присоединиться к которому может любой желающий без оглядки на пол, возраст, социальный статус или образование. Ядром народной экскурсии выступают как профессиональные историки, так и любители-краеведы. Уже 17 лет народные экскурсии проводятся по достопримечательностям Сарапула, его окрестностям и археологическим раскопкам, историческим учреждениям и предприятиям. За это время краеведческо-экскурсионное движение в формате «народных экскурсий» распространилось по всей России. Очередная экскурсия будет посвящена 115-летию пребывания в Сарапуле Иоанна Кронштадтского – канонизированного православной церковью проповедника, общественного деятеля, благотворителя, чрезвычайно популярного в народе на рубеже XIX-XX вв.

6 -7 июля

VI фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» 0+

д. Старые Быги, Шарканский район, Удмуртия

В шестой раз в Удмуртии состоится международный гастрономический фестиваль, знакомящий гостей с традиционными блюдами финно-угорских народов. На большой поляне около быгинского Дома культуры расположатся «печки на колёсах» (передвижные печи из разных регионов в этом году приедут на фестиваль впервые), над кострами закипят большие котлы. Супы и каши по старинным рецептам, табани с припёком, с зыретом, домашним маслом или сметаной, пельмени со всеми возможными видами начинок, пирожки и пироги с калиной, лесными грибами, горохом и даже квасным суслом, ватрушки и перепечи (в том числе местные, шарканские, с кровью), начинённые кашей блины, медовые сладости, кисломолочные напитки, травяные отвары и деревенский квас –возможность попробовать всё это, а также увидеть выступления этно-коллективов из финно-угорских регионов привлекает на фестиваль тысячи гостей.

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