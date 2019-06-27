**Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда» 26 июня 1972 года был торжественно отк...

Власти республики призвали подрядчиков прислушиваться к замечаниям населения....

В начале июля состоится премьерный показ фильма об известном в Удмуртии человеке....