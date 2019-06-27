29 июня
City Fest. Большой концерт 6+
15.00, пространство City Fest на ул. Кирова, г. Ижевск
Второй год подряд в центре Ижевска проводится «фестиваль новых впечатлений», как позиционируют его организаторы. Ежедневно в течение почти четырёх недель (с 27 июня по 21 июля) созданное при участии британских архитекторов пространство со сценой, зонами отдыха и стритфуда и небольшим маркетом будет наполнено событиями: образовательными лекциями, мастер-классами, кинопоказами под открытым небом, пленэрами, концертами, ярмарками авторских вещиц, театральными представлениями. В программе фестиваля – даже выставка собак и гастрономические презентации. Первым масштабным событием феста станет большой субботний концерт с участием целой плеяды ижевских исполнителей и музыкальных коллективов (их выступление начнётся в 15.00) и приглашённых хэдлайнеров. После 20.30 на сцену выйдут группы «Джанго», «Мураками» и «Ногу свело», одни из лидеров независимой российской музыки.
29 июня
Республиканский праздник Гербер 0+
С 11.00, окрестности д. Малые Мазьги, Игринский район
Концепцию праздника окончания весенне-полевых работ в этом году определяет традиционный для удмуртского фольклора образ колеса прялки. Он символизирует вечность, течение жизни и обновление. Кроме того, в тематику праздника будут включены игринские воршуды (родовые объединения) и воршуды других родов Удмуртии. На Гербер съедутся делегации из районов республики, а также гости из соседних регионов с компактным проживанием удмуртов. В программе праздника – традиционный ритуал освящения каши-«мудора» удмуртскими жрецами-восясями, выступление удмуртских профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, работа молодёжной музыкально-танцевальной площадки. Стоит обратить внимание на площадки «Чебер Гербер» (здесь пройдёт показ стилизованных удмуртских костюмов) и «Ки валтӥсь» (главы районов Удмуртии и их команды будут соревноваться в мастерстве плетения кос).
29 июня
Национальный open air «Юмшан» 0+
С 12.00, база отдыха «Шундаево», д. Кечур, Малопургинский район
Юмшан в удмуртской традиции – большое народное гулянье. Затевали юмшан не только в главные календарные праздники, но и в честь окончания важного начинания, а в ХХ веке – и просто потому, что лето в разгаре и хочется использовать возможность устроить массовые танцы, игры и другие забавы под открытым небом. В этом году национальный «Юмшан» адресован самому широкому кругу гостей. На большой поляне состоятся конкурс удмуртской песни, интеллектуальный турнир «Визьфест», конкурс молодых семей. Особым пунктом программы станут выставка и состязание лошадей вятской породы – необычайно выносливых коренастых лошадок с пышными гривой и хвостом, которых разводят в Удмуртии с XVIII века, а в последние годы восстановили племенное поголовье. Завершится праздник концертом звёзд удмуртской эстрады и дискотекой, которая продлится до раннего июньского рассвета.
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