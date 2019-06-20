20 июня
Благотворительный концерт в честь Виктора Цоя 0+
18.00, фан-зона парка им. Кирова, г. Ижевск
Виктор Цой остаётся феноменальной, не заслоняемой никем фигурой отечественной культуры, поэтической и музыкальной. Он родился 21 июня 1962 года. Уже в 19 лет сыграл на сцене Ленинградского рок-клуба вместе со своей группой (тогда она называлась «Гарин и гиперболоиды») написанную им песню «Мои друзья», оказавшуюся портретом целого поколения. Потом были группа «Кино» и главные песни 80-х – «Перемен», «Дальше действовать будем мы», «Группа крови», «Кукушка» – всё менее чем за 10 лет. В 27 лет Цой погиб и стал легендой. Во многих городах есть стены его памяти и памятники ему. Его песни играют ровесники «русского рока» и совсем молодые исполнители (впрочем, самому Цою исполнилось бы только 57). В парке Кирова музыканты из Ижевска, Воткинска и Чайковского соберутся, чтобы сыграть любимые песни «Кино» и собрать средства для ребят из Завьяловской специальной (коррекционной) школы.
22 июня
Концертная программа «Сага о Ленинграде» 0+
05.00, Удмуртская государственная филармония, г. Ижевск
22 июня 1941 года в 4 часа утра по московскому времени началась война, которая получила название Великой Отечественной. В Ижевске из-за разницы во времени набат прозвучал в пять часов утра. Уже несколько лет Удмуртская государственная филармония в День памяти и скорби проводит концерт, начинающийся именно в это время. В 2017 году, когда готовился первый такой концерт, в филармонии сомневались, придут ли настолько рано (даже общественный транспорт ещё не ходит) люди, чтобы услышать песни военных лет и посвящённые войне песни советских композиторов. Зал оказался заполнен. Прямо из филармонического зала ижевчане шли к Вечному огню. Эксперимент решили сделать городской традицией. В этом году концертная программа, подготовленная Академической хоровой капеллой Удмуртии, будет посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. Вход в зрительный в зал в этот день будет свободным.
23 июня
Фестиваль «Петровское заговенье» 0+
д. Бараны, Красногорский район, Удмуртия
В Удмуртии в очередной раз пройдёт Межрегиональный фестиваль русской старообрядческой культуры «Петровское Заговенье». Его принимает земля, где уже несколько столетий проживают старообрядцы, бережно сохраняющие свои традиции, а также русские и удмурты (здесь даже есть дом трёх культур «Венок»). В нынешнем году символом праздника станет вышитый пояс, который считается главным оберегом в национальном костюме, олицетворяет целомудрие, умеренность и самоограничение. Поясу всегда придавали символическое значение благодатной силы. В фестивале примут участие делегации из районов Удмуртии, старообрядческие ансамбли и творческие коллективы, в репертуар которых входят произведения старообрядческой культуры. Соберутся на празднике также и мастера декоративно-прикладного искусства из Удмуртии и других регионов. Состоятся дегустация традиционных блюд и мастер-классы.
25 июня
Спектакль «Все мои сыновья» 16+
19.00, кинотеатр «Империя грёз», г. Ижевск
Благодаря уникальному проекту TheatreHD Ижевск продолжает смотреть лондонские премьеры практически одновременно с британской публикой. Спектакль по пьесе Артура Миллера «Все мои сыновья» шёл в театре «Олд Вик» с середины апреля по 8 июня. Постановка режиссёра Джереми Хэррина получила высокие оценки критиков и каждый вечер собирала аншлаги. Спектакль сделан в классической традиции «актёрского театра», когда роль режиссёра на первый взгляд не видна. Здесь нет спецэффектов – только два часа удивительного взаимодействия актёров разных поколений, с невероятной достоверностью воссоздающих гиперреалистичные, полные тончайших психологических нюансов взаимоотношения близких людей, скрывающих друг от друга страшные тайны. Они погружают нас в драматическую историю семьи в послевоенной Америке, которую настигли несчастья, вызванные необдуманными поступками в прошлом.
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