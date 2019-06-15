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Пригласительный билет

14 июня
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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С 12 июня

Выставка «Следствие ведут археологи» 6+

«Музей Ижевска» (Летний сад им. Горького), г. Ижевск

В Музее Ижевска начала работу выставка, посвящённая городской археологии и археологическим находкам с улицы Милиционной. В 2018 году в историческом квартале Ижевска, на Милиционной, одной из самых старых улиц города, были проведены археологические работы. По итогам раскопок в археологическую коллекцию вошло более 6000 предметов XIX–XX столетий. Самые интересные из этих находок (более 100 предметов) представлены на выставке – это кухонная посуда, баночки из-под лекарств, хозяйственные инструменты, игрушки, монеты от времен Елизаветы и до ХХ века. Эти предметы иллюстрируют быт и достаток мастеров Ижевского завода, которые жили в этом районе. Так, среди находок – прекрасный фарфор, и знаменитый кузнецовский, и зарубежного производства. А большое количество аптечных пузырьков свидетельствует, что лечились заводчане не народными методами, а у профессиональных докторов.

15 июня

Традиционный индийский фестиваль колесниц 0+

14.00, малая сцена Парка им. Кирова, г. Ижевск

В Ижевске впервые состоится масштабный традиционный индийский праздник Ратха-ятра – фестиваль колесниц, посвящённый российско-индийской дружбе. Традиция праздника берёт своё начало в Индии, но в последние десятилетия всё шире распространяется по всему миру. Центральным событием фестиваля станет праздничное шествие с колесницей. Оно откроется древним ритуалом – священными танцами девушек и пением благоприятных песен. По словам мудрецов, тот, кто хотя бы раз коснётся каната колесницы, очистится от всех невзгод и привлечёт в жизнь удачу. Также на празднике посетителей ждут угощение блюдами индийской кухни, роспись хной – мехенди, йога, фотосессия в индийских нарядах, танцы, музыка, театрализованное представление по древнему индуистскому эпосу. Специальный гость фестиваля – потомственный музыкант в 13-м поколении, исполнитель традиционных индийских песен Битту Маллик.

16 июня

Спектакль «Аудиенция» 16+

15.00, кинотеатр «Империя грёз», г. Ижевск

Елизавета II – самый долгоправящий монарх в истории Великобритании. В начале июня исполнилось 66 лет с её восшествия на престол, а 8 июня британцы отпраздновали её официальный день рождения – королеве 93. В честь этих событий на большой экран возвращается спектакль «Аудиенция», несколько лет назад ставший театральным и общественным событием. Зрители видят череду аудиенций Елизаветы с премьер-министрами Великобритании – Уинстоном Черчиллем, Гордоном Брауном, Маргарет Тэтчер… Из этих диалогов вырастает масштабная история становления личности королевы и становится очевидна непомерная цена, которую Елизавета должна была заплатить за честь семьи, трона, страны. Елизавету вновь, после фильма «Королева», сыграла Хелен Миррен – и получила за эту роль с удивительным физическим и психологическим перевоплощением премию Лоуренса Оливье.

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