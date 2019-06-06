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Пригласительный билет

6 июня
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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С 6 июня

Выставка «Век инженерной мысли» 6+

Национальный музей Удмуртии им. К. Герда, г. Ижевск

Выставка приурочена к 100-летию легендарного конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова. Она знакомит с историей ижевских оборонных заводов через биографии выдающихся людей, которые возглавляли их и налаживали здесь выпуск оружия и стали, внедряли новые методы производства. В экспозиции представлены личные вещи и документы наркома вооружения и министра обороны СССР Д.Ф. Устинова, директора Ижевского оружейного и сталеделательного заводов А.И. Быховского, главного конструктора Ижевского механического завода Н.Л. Изметинского, конструктора-оружейника, создателя многочисленных образцов стрелкового спортивного и боевого оружия Е.Ф. Драгунова, оружейника-гравёра Л.М. Васева. Для выставки созданы музейные реконструкции мастерской школы Ижевских оружейных и сталеделательных заводов в 1920-е годы, конструкторского бюро М.Т. Калашникова на заводе «Ижмаш».

10 июня

Надежда Уткина и балет «Театральный сезон» 6+

18.00, театр «Молодой человек», г. Ижевск

Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина (певица, автор песен и организатор культурных событий), уже несколько лет интенсивно продвигающая удмуртскую и русскую культуру в Швейцарии и Франции, обладает большой творческой свободой и склонностью к сценическому эксперименту. Она уже пела с профессиональными джазменами, с оркестром народных инструментов, с хором (и с детским ижевским, и с любительским женевским). Выступала под удмуртскую гармошку и собственную акустическую гитару. Впервые она выйдет на сцену с балетом «Театральный сезон», который возглавляет заслуженная артистка Удмуртии, член Международной организации танца при ЮНЕСКО Оксана Батуева. Балетмейстер и прославленная балерина стала соавтором музыкально-хореографической программы, которой дали название «Люблю тебя, Ижевск родной!». Лирический герой концерта – современный горожанин, выходец из деревни.

10, 11 июня

Премьера спектакля «Визит старой дамы» 18+

18.30, Русский драматический театр Удмуртии, г. Ижевск

Очередной спектакль в Ижевске поставил петербуржец Пётр Шерешевский. Два его предыдущих спектакля, «Маленькие трагедии» и «Король Лир», не только стали номинантами «Золотой маски», но и подняли для ижевских зрителей планку авторского современного театра на новую высоту. На этот раз Шерешевский говорит со зрителем о нашем времени и нравах при помощи пьесы Фридриха Дюрренматта. Обнищавший городок может получить огромную сумму от богатой филантропки, если будет убит человек. Шерешевский вместе со своими постоянными соавторами, художниками Александром Моховым и Марией Луккой и петербургским композитором Ником Тихоновым придумали спектакль в жанре «панк-кабаре», где артисты устраивают натуральный концерт, пока сюжет с отчаянной неотвратимостью катится к трагической развязке. Премьера спектакля станет бенефисом Ольги Слободчиковой, играющей центральную женскую роль.

11 июня

Ижевский поэтический слэм 16+

18.00, ЦСДР/Конюшня (Летний сад), г. Ижевск

В Ижевске пройдёт региональный отборочный этап на Всероссийский поэтический слэм. Заявившие о своём участии поэты будут читать свои лучшие стихи. Ограничений в жанре и стиле нет. Секрет слэма в том, чтобы уже в первом туре настолько потрясти, очаровать, взволновать или удивить слушателей своими стихами, чтобы они не просто поставили высокий балл (жюри в слэме нет, выступающих оценивает публика), но запомнили, начали «болеть» за фаворитов и проводить их из тура в тур. Голосование будет проходить по двум категориям: качеству текста и мастерству исполнения. Победители, занявшие призовые места, получат финансовое вознаграждение и «путёвку» на Всероссийский этап поэтического слэма, который состоится в Красноярске в ноябре. Победитель Всероссийского слэма поедет представлять Россию на Всемирный слэм в Париж и на Всемирный слэм в английский Ноттингем (под эгидой ЮНЕСКО).

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Автор статьи

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