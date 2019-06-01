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Пригласительный билет

30 мая
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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С 30 мая

Выставка «Там на неведомых дорожках» 0+

ВЦ «Галерея», г. Ижевск

Выставка книжной иллюстрации представляет работы художника Владимира Коркина. Коркин – выпускник худграфа УдГУ, более десяти лет (с 1995 по 2006 гг.) был художественным редактором книжного издательства «Удмуртия», стал лауреатом Государственной премии Удмуртской Республики, сейчас работает в Москве. Среди профессиональных побед Коркина – звание лауреата Всероссийского конкурса детской книги. Сказки классиков и современников он и в самом деле иллюстрирует удивительно образно и выразительно. Создаёт сказочных героев, копируя мимику и позы реальных людей (даже если речь идёт о Коте в сапогах или трёх поросятах). В экспозиции представлено около 300 книжных иллюстраций Владимира Коркина. Наряду с законченными работами, выполненными в технике акварели, гуаши, цветного карандаша, представлены графические зарисовки – авторские поиски характера персонажа.

2 июня

Военно-историческая реконструкция «Юринское убоище» 12+

С 12.00, с. Юрино, Сарапульский район

Сто лет назад, в разгар гражданской войны, 2 июня 1919 года, у деревни Юрино недалеко от Сарапула состоялся страшный бой между белогвардейцами и красноармейцами. Ha cтopoнe кpacныx вoeвaл 40-й пoлк 28-й Aзинcкoй дивизии 2-гo Bocтoчнoгo фpoнтa пoд кoмaндoвaниeм мapшaлa Чуйкoвa (впocлeдcтвии он стал двaжды Гepoeм Coвeтcкoгo Coюзa), нa cтopoнe бeлыx – чacти нapoднoй apмии Ижeвcкo-Boткинcкoй дивизии. Сражение было настолько кровопролитным и унесло столько жизней, что местные жители назвали его «убоищем». В полях вокруг Юрино до сих пор находят гильзы, шрапнель и штыки, оставшиеся в земле после той битвы. Ровно сто лет спустя участники клубов военно-исторической реконструкции из Caмapы, Дмитpoвгpaдa и Уфы воссоздадут фрагменты «юринского убоища» - в точных исторических костюмах, с историческим оружием и на том же самом месте. Только крови, к счастью, на этот раз не будет.

5,6 июня

Премьера музыкальной сказки «Золушка» 6+

Театр оперы и балета Удмуртской Республики им. П.И. Чайковского, г. Ижевск

Балет Сергея Прокофьева «Золушка» идёт на десятках театральных сцен. В Ижевске партитура балета стала основой… музыкальной сказки (аналогов такому превращению, пожалуй, и нет). Здесь персонажи не только танцуют, но и обмениваются остроумными диалогами в духе пьесы Шварца, и поют, – в том числе песни Антонио Спадавеккиа из знаменитого советского фильма «Золушка» 1947 года. Старую сказку на новый лад сочинили автор либретто Ирина Петрова, балетмейстер Марина Кузнецова и режиссёр Людмила Материнская. Эстетика спектакля (костюмы создала Наталья Копысова) возвращает зрителя к классическим образцам «придворной» сказки с пышными платьями принцесс и завитыми париками королевской свиты. Герои эксцентричны и современны. Например, Король увлечён здоровым образом жизни и постоянно бегает, поглядывая на часы-шагомер, а его домашний любимец – энергичный как щенок бегемот.

До 23 июня

Выставка «Космос Леонида Муканова» 0+

ВЦ «Галерея», г. Ижевск

Леонид Муканов – молодой художник из Можги, работающий в стиле абстрактного экспрессионизма. К выбору стиля его около пяти лет назад подтолкнуло знакомство с полотнами Джейсона Поллока – знаменитого американского абстракциониста, хаос брызг, клякс, пятен, размашистых линий на картинах которого оказывает на зрителя сильнейшее эмоциональное воздействие. Название выставки продиктовано философией творчества Муканова. Из хаоса, согласно легенде, рождается Космос – вселенская гармония. Через абстрактные образы художник говорит о микрокосме внутреннего мира человека, о переплетённых в его душе страстях, сомнениях, желаниях, надеждах. При желании в абстракциях Муканова можно увидеть космические ландшафты: завихрения галактик, метеоритные дожди, хвосты комет. Картины Муканова внушительных размеров. Вместо холста он использует ДВП и пишет, укладывая листы прямо на полу.

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