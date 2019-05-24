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Пригласительный билет

23 мая
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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С 18 мая

Выставка наивного и маргинального искусства «Крайние» 6+

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, г. Ижевск

В экспозицию вошли более 80 живописных, графических и скульптурных работ непрофессиональных художников XIX - XXI вв. из собрания УРМИИ, Глазовского краеведческого музея, Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и частных коллекций. Картины художников-самоучек искренни, безыскусны и прямолинейны. При этом наивное творчество отличается глубиной и силой переживаний, часто основанных на трудностях реальной жизни. Все эти работы – словно элементы новой народной культуры, которые позволяют зрителю вернуться к детскому – «умилительному» и непосредственному восприятию мира. Среди представленных работ – домашняя икона XIX века и серия расписных «ковров» (на самом деле – брезентовых полотнищ) с яркими сказочными сюжетами, выполненных в 2013 году жителями социального дома в д. Малая Пурга под руководством художницы Зои Лебедевой.

С 18 мая

Выставка «Мир театра» 6+

Национальный музей УР имени Кузебая Герда, г. Ижевск

В Год Театра музей подготовил выставку, посвящённую развитию профессионального театрального искусства в Удмуртии. Здесь представлены экспонаты из всех театров республики – костюмы, афиши, программки, детали сценического оформления и фотографии. Зрители смогут вблизи рассмотреть театральный реквизит (например, сценические пистолеты и холодное оружие) и куклы, игравшие в Театре кукол УР. Некоторые экспонаты из запасников музея вызвали интерес даже у профессионалов, занимающихся историей: самая первая афиша Русского театра, напечатанная ещё до его открытия, платье, в котором выходили на сцену актрисы театра в его первые сезоны, эффектные костюмы из легендарных спектаклей прошлых десятилетий «Бал воров» и «Мария Стюарт». Выставка будет открыта до конца лета, и на период её работы музей обещает интерактивные экскурсии, квесты, встречи с актёрами республиканских театров.

23-28 мая

Литературный фестиваль на родине П.И. Чайковского 0+

г. Ижевск, г. Воткинск, г. Можга, с. Июльское

В программе фестиваля – презентации новых книг, в том числе молодых авторов, творческие встречи, книжная ярмарка федеральных и региональных издательств (она пройдёт 23-25 мая в Ижевске, на бульваре Гоголя и в парке Кирова), читательские конференции, знакомство с современной драматургией (новые пьесы сыграют театральные коллективы), публичные чтения на языках народов России и мира, лекции и мастер-классы, литературные игры и поэтические баттлы, книжные и художественные выставки. Гостями фестиваля станут режиссёр, актёр и продюсер Егор Кончаловский, актёр театра и кино Александр Давыдов, детский писатель и поэт, автор проекта «Смешарики» Игорь Шевчук, сотрудники детского литературно-художественного журнала «Мурзилка» Ирина Антонова и Мария Лукашина, российские писатели Александр Турханов и Виктория Лебедева и сказитель из Казахстана Баянгали Алимжанов.

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