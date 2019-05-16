17-19 мая
Музыкальный фестиваль «Сакура-фест» 0+
С 16.00, «Творческая дача», г. Ижевск
«Творческая дача» – уникальное явление на культурной карте Ижевска. Много лет назад художник Анфим Ханыков превратил свой частный дом на ул. Авангардной в творческий центр, где проходят выставки, кураторские лекции и фестивали искусств. Уже много лет подряд в мае, в период цветения деревьев, здесь разворачивается «Сакура-фест». На просторном дворе «Творческой дачи» под открытым небом, среди благоухающих вишен и яблонь играют лучшие некоммерческие исполнители Ижевска и соседних регионов. В этом году фест продлится три дня, среди его участников: группы «Вербное воскресенье», «Птица Тылобурдо», «Совы снов», «Трали-Вали», «Сны Африканца», «Пираты», OSHEAN. Также выступят Владимир Мирошкин, Катерина Кенжали, Максим Верёвкин, Анастасия Зеленина, Савелий Фишер, Вадим «Блэк» Широбоков, Аглая. Будет показан спектакль Даниила Клеопова «Наблюдение светящейся сферы».
18 мая
Всероссийская акция «Ночь музеев» 0+
С 12.00, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, г. Ижевск
Ежегодная акция «Ночь музеев» призвана привлечь в выставочные залы новую публику, показать возможности и диапазон работы современных музеев. УРМИИ в этом году сделал ставку на различные формы непрофессионального, любительского, маргинального искусства. У зрителей будет возможность построить «дом для арт-бомжа» с Максимом Верёвкиным. Пройдёт акция «Фотосушка» с обменом авторскими фотографиями. Движение «Новая ижевская волна» представит концерт молодых ижевских групп «Музыка с наивными текстами». Модный художник Максим Пайп в музейном дворике проведёт непрерывный интенсив «Рефлектор Пайпа» – в течение дня он планирует создать более ста произведений искусства. В самом музее откроется выставка наивного искусства «Крайние», а искусствовед Мария Безуленко прочтёт на её фоне лекцию. «Наивное искусство. Искусствоведческая и психологическая реконструкция нашей нелюбви к наиву».
18 мая
Премьера спектакля «Хлебзавод» 16+
19.00, ЦСДР/Конюшня, Летний сад, г. Ижевск
Центр современной режиссуры и драматургии завершает свой 7-й сезон премьерой спектакля театральной компании Les Partisans «Хлебзавод». Спектакль анонсируют как «поэтическую страшилку про старшеклассников» по стихам и пьесе Алексея Олейникова. Москвич Алексей Олейников – один из самых интересных российских авторов, пишущих для детей и подростков в XXI веке. Премию «За литературный дебют» за сборник полуавтобиографических детских рассказов «Велькино детство» он получил ещё будучи дипломником Литинститута. В 2011 году Олейников стал лауреатом премии «Новая детская книга», а в 2013 году – лауреатом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Поэтическая пьеса «Хлебзавод», в основе конфликта которой – неискренность взрослых, да и всего мира по отношению к подросткам, впервые была представлена в 2018 году на фестивале молодой драматургии «Любимовка».
19 мая
Балеты Большого театра «Кармен-сюита»/«Петрушка» 16+, 12+
19.00, кинотеатр «Империя грёз», г. Ижевск
Ижевск сможет увидеть прямую трансляцию одноактных балетов Большого театра «Кармен-сюита» и «Петрушка» на большом экране. «Кармен-сюита» – спектакль по мотивам новеллы Мериме на музыку оперы Жоржа Бизе «Кармен» с оркестровкой Родиона Щедрина, который когда-то для Майи Плисецкой поставил кубинский хореограф Альберто Алонсо. В этот вечер партию Кармен будет танцевать прима Большого театра Светлана Захарова, Хозе – премьер Денис Родькин. «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского – премьера сезона Большого театра. Новую трактовку трагической истории куклы, отказавшейся подчиняться кукловоду, представил словенский хореограф Эдвард Клюг. Его Петрушка – не ярмарочный болванчик, а трагическая марионетка. В одну программу балеты, не похожие друг на друга стилистически и пластически, объединены сквозной темой освобождения личности, осознания ценности свободы и любви.
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