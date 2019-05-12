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Пригласительный билет

10 мая
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Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время.

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С 7 мая

Выставка графики Менсадыка Гарипова

Издательство «Удмуртия», ул. Пастухова, 13, г. Ижевск

В апреле в издательстве «Удмуртия» вышло уникальное издание – альбомного формата книга «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа» с иллюстрациями Менсадыка Гарипова, одного из наиболее самобытных художников не только республики, но, и, пожалуй, всего Поволжья. Создавая иллюстрации к сказочным и мифологическим сюжетам удмуртов, Гарипов разработал особый выразительный язык с ясным графичным ритмом и мягкой пластикой линий, отсылающий к архаичным стилям изобразительного искусства. Кажется, его алангасары, вумурты и батыры пришли из седой древности. На выставке представлены графические листы Гарипова из фондов издательства (большинство из них было использовано в оформлении книги), а также из частной коллекции семьи художника, - эти работы ранее не выставлялись и станут открытиями даже для тех, кто хорошо знаком с богатейшим творческим наследием Менсадыка Гарипова.

12 мая

Спектакль «Всё о Еве» 18+

15.00, кинотеатр «Империя грёз», г. Ижевск

Голландец Иво ван Хове не первый раз обращается к переосмыслению шедевров кинематографа на театральной сцене. Зрители проекта TheatreHD уже видели его лондонский спектакль «Одержимость» по фильму Лукино Висконти «Почтальон звонит дважды» с Джудом Лоу в центральной роли. Сейчас нас ждёт громкая премьера сезона – сценическая версия фильма, получившего в 1950 году 14 номинаций на «Оскар». В свете рампы играют блистательная Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Ганнибал», «Крах») и звезда нового актёрского поколения Лили Джеймс («Война и мир», «Аббатство Даунтон», «Золушка»). Они разыгрывают историю стареющей бродвейской дивы Марго Ченнинг, сталкивающейся с дерзкой энергией, хитроумием и амбициями своей фанатичной поклонницы, молодой актрисы Евы Харрингтон. Это драма об актёрской природе, зависимости от аплодисментов, обожания публики и одиночестве.

12 мая

Спектакль «Re<<Визор» 16+

19.00, ЦСДР/Конюшня, Летний сад, г. Ижевск

Любительская труппа Ижевского радиозавода «Театр-студия ИРЗ» представляет премьерный спектакль этого сезона – современную интерпретацию комедии Николая Гоголя. Эта творческая команда не в первый раз «осовременивает» классику: в прошлый раз артисты под предводительством режиссёра Павла Зорина работали с рассказами Чехова. Для «Ревизора» студийцы нашли неожиданный формальный приём: события пьесы раскручиваются в обратном порядке. Действие начинается со знаменитой немой сцены, затем происходит разоблачение невольного самозванца Хлестакова, и лишь потом следуют сцены, разоблачающие нравы провинциального чиновничества. Этот метод нашёл отражение в названии: «Re<<Визор» намекает на обратную перемотку плёнки. При этом в пьесе Гоголя студийцы не изменили почти ни одного слова, только дополнили некоторые эпизоды «хулиганским рэпом» и танцами в стиле «дискотеки 80-х».

До 19 мая

Выставка «Кубанские казаки» 6+

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск

Выставка включена в цикл юбилейных мероприятий, посвящённых столетию конструктора М.Т. Калашникова. С казачеством он связан «узами крови»: его семья происходила из станицы Отрадной (первоначально Усть-Тегинской), основанной в 1857 году и входившей в состав Кубанского казачьего войска. На выставке представлено более 150 экспонатов из фондов Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника. Среди них – предметы одежды (не только известные всем кафтаны-черкески и шапки-кубанки, но и «парочки», «спидницы» и «пухли»), оружейные раритеты (шашки и сабли, пики и кинжалы, берданки и трёхлинейки, револьверы и пистолеты), боевые награды и старинные книги. Здесь можно увидеть редкий кинжал образца 1840 года с рукоятью из оленьего рога и седло для джигитовки, изготовленное для казачьего полковника Фёдора Елисеева в 1932 году в парижской эмиграции.

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