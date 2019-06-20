Мероприятие пройдет 14 июня на площадке Республиканского детского технопарка «Кванториум»....

С 27 мая по 1 июля продлится основной период сдачи госэкзаменов....

Для дошколят разработана специальная активная и образовательная программа на свежем воздухе...