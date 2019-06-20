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Приемная кампания в вузах Удмуртии начнется 20 июня

19 июня
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Абитуриенты могут подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом.

%d0%9f%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd %d1%83 %d0%a3%d0%b4%d0%93%d0%a3 Приемная кампания в вузах Удмуртии начнется 20 июня

Приемная кампания в вузах Удмуртии начнется 20 июня. В этом году абитуриенты смогут подать документы не только лично или по почте, но и в электронном виде.

Завершится прием документов по большинству направлений к середине июля. В соответствии с правилами поступления, абитуриенты могут подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом.

Абитуриентам стоит учесть, что за дополнительные успехи – сдачу норм ГТО, победы на Олимпиадах или участие в волонтерском движении – в вузе могут начислить до 10 дополнительных баллов.

Фото: Википедия

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