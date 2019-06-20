Приемная кампания в вузах Удмуртии начнется 20 июня. В этом году абитуриенты смогут подать документы не только лично или по почте, но и в электронном виде.
Завершится прием документов по большинству направлений к середине июля. В соответствии с правилами поступления, абитуриенты могут подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом.
Абитуриентам стоит учесть, что за дополнительные успехи – сдачу норм ГТО, победы на Олимпиадах или участие в волонтерском движении – в вузе могут начислить до 10 дополнительных баллов.
Фото: Википедия
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