16 марта в селе Дебесы главный федеральный инспектор по Удмуртии проведет прием граждан по вопросам противодействия коррупции. Прием состоится по поручению полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.
Отметим, на территории округа реализуются определенные Президентом страны основные направления государственной антикоррупционной политики. План совместных мероприятий, утвержденный полпредом Президента России Михаилом Бабичем, выполняется в тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти, правоохранителями, а также органами прокуратуры.
Организация работы мобильной приемной Президента РФ в Удмуртской Республике – одна из наиболее результативных мер по повышению эффективности антикоррупционной деятельности в органах власти.
Фото: пресс-служба ГФИ по УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.