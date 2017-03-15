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Прием граждан по вопросам противодействия коррупции пройдет в селе Дебесы

15 марта
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023 1 Прием граждан по вопросам противодействия коррупции пройдет в селе Дебесы

16 марта в селе Дебесы главный федеральный инспектор по Удмуртии проведет прием граждан по вопросам противодействия коррупции. Прием состоится по поручению полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.

Отметим, на территории округа реализуются определенные Президентом страны основные направления государственной антикоррупционной политики. План совместных мероприятий, утвержденный полпредом Президента России Михаилом Бабичем, выполняется в тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти, правоохранителями, а также органами прокуратуры.

Организация работы мобильной приемной Президента РФ в Удмуртской Республике – одна из наиболее результативных мер по повышению эффективности антикоррупционной деятельности в органах власти.

Фото: пресс-служба ГФИ по УР

Метки: Прием граждан по вопросам противодействия коррупции главный федеральный инспектор по Удмуртии

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