В рамках года экологии и особо охраняемых природных территорий в приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике 15 марта пройдет тематический личный прием граждан, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.
Прием граждан проведут руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УР Иван Мокшанов и начальник Отдела водных ресурсов по УР Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Анна Шкробова.
Прием пройдет с 15 до 17 часов.
Запись на прием ведется по телефону: 8(3412) 631- 683.
Фото: news.rambler.ru
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