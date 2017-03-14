Главная » Прием граждан по вопросам экологии пройдет в приемной Президента РФ в Удмуртской Республике

Прием граждан по вопросам экологии пройдет в приемной Президента РФ в Удмуртской Республике

14 марта
0
I (7) Прием граждан по вопросам экологии пройдет в приемной Президента РФ в Удмуртской Республике

В рамках года экологии и особо охраняемых природных территорий в приемной Президента Российской Федерации в Удмуртской Республике 15 марта пройдет тематический личный прием граждан, сообщает пресс-служба ГФИ по УР.

Прием граждан проведут руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УР Иван Мокшанов и начальник Отдела водных ресурсов по УР Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Анна Шкробова.

Прием пройдет с 15 до 17 часов.

Запись на прием ведется по телефону: 8(3412) 631- 683.

Фото: news.rambler.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо