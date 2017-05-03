Продолжается расследование уголовного дела об отравлении детей в детском оздоровительном лагере «Дружба», возбужденное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии, допрошены директор и учредитель лагеря «Дружба», руководители АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр», организовавшие заезд детей в лагерь. Проведены обыски по месту их жительства. Изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В отношении пострадавших детей назначены судебно-медицинские экспертизы.
Роспотребнадзор констатировал наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников игры, которые способствовали инфицированию больных.
У всех заболевших медиками диагностирована ротовирусная инфекция. По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой лагеря «Дружба», в объектах окружающей среды, от заболевших детей.
По данным следствия, число лиц, обратившихся за медицинской помощью в связи симптомами пищевого отравления возросло до 97, из них 89 – дети в возрасте от 14 до 18 лет. 76 человек, находившихся в лагере, госпитализированы в инфекционную больницу г. Ижевска, в том числе 68 детей.
udm.sledcom.ru
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