Главная » Причина массового отравления детей в Удмуртии - грубые нарушения в столовой

Причина массового отравления детей в Удмуртии - грубые нарушения в столовой

3 мая
0
Zaversheno rassledovanie(8) 418x320 Причина массового отравления детей в Удмуртии - грубые нарушения в столовой

Продолжается расследование уголовного дела об отравлении детей в детском оздоровительном лагере «Дружба», возбужденное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии, допрошены директор и учредитель лагеря «Дружба», руководители АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр», организовавшие заезд детей в лагерь. Проведены обыски по месту их жительства. Изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В отношении пострадавших детей назначены судебно-медицинские экспертизы.

Роспотребнадзор констатировал наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников игры, которые способствовали инфицированию больных.

У всех заболевших медиками диагностирована ротовирусная инфекция. По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой лагеря «Дружба», в объектах окружающей среды, от заболевших детей.

По данным следствия, число лиц, обратившихся за медицинской помощью в связи симптомами пищевого отравления возросло до 97, из них 89 – дети в возрасте от 14 до 18 лет. 76 человек, находившихся в лагере, госпитализированы в инфекционную больницу г. Ижевска, в том числе 68 детей.

udm.sledcom.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо