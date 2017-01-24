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Прибывший в Удмуртию из Свердловской области мужчина грабил пенсионерок

23 января
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Pensiya Прибывший в Удмуртию из Свердловской области мужчина грабил пенсионерок

29-летний мужчина, прибывший в Удмуртию из Свердловской области, совершал разбойные нападения и грабежи в отношении пенсионерок. Находясь в Воткинске, злоумышленник приходил в квартиры пенсионерок под видом электрика, а затем, угрожая физической расправой, грабил стариков, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

После того как потерпевшие обратились в полицию, подозреваемый в разбойных нападениях и грабежах был установлен и задержан. Причастность злоумышленника к совершению данных преступлений была установлена в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

По данным следствия, на его счету - два ограбления. У 82-летней женщины подозреваемый, угрожая ножом, похитил 100 тысяч рублей и мобильный телефон. У 81-летней пенсионерки под угрозой применения насилия похитил 5000 рублей и мобильный телефон.

В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор. В отношении него возбуждены уголовные дела.

Фото: misanec.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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