В понедельник, 20 февраля, на традиционном аппаратном совещании у главы республики министр здравоохранения Удмуртской Республики Алексей Чуршин отчитывался о результатах работы по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний.
Буквально накануне на встрече с журналистами Алексей Дмитриевич предстал не только как чиновник, но и как популяризатор здорового образа жизни. Разговор шел о том, как предупредить рак.
При одном условии
– Еще пять-десять лет назад диагноз «рак» люди воспринимали как приговор, - говорит Алексей Чуршин. - Это была трагедия. Пациенты пугались такого диагноза. Сейчас же возможности у медицины такие, что мы можем эффективно лечить и излечивать пациентов. Но при одном условии: если диагностируем рак на ранней стадии.
При первой стадии эффективность лечения составляет 90-95 процентов, при второй – 70-80 процентов. При запущенной, третьей или четвертой, стадии выживаемость – от 1 года до 5 лет.
Онкозаболеваемость растет во всем мире. Российская Федерация, в том числе Удмуртия, - не исключение. За последние десять лет заболеваемость злокачественными новообразованиями у нас увеличилась на 30 процентов. В 2016 году такая заболеваемость превысила в Удмуртской Республике средние показатели по России.
По данным на 1 января 2017 года, в республике на учете 34233 больных раком. В 2016 году такое заболевание впервые выявлено у 6209 человек. Каждый день у 17 жителей республики диагностируется злокачественное новообразование. Ежедневно от рака умирают 7-8 человек.
В структуре смертности злокачественные новообразования находятся на втором месте, на первом – болезни системы кровообращения. В 2016 году от рака умерло 2820 человек – на 78 человек больше, чем в 2015 году.
В нашей республике великолепный онкологический диспансер. В рамках программы модернизации здравоохранения приобретено оборудование, позволяющее проводить уникальные вмешательства, получать хорошие результаты лечения. Но, повторяю, на ранних стадиях онкозаболевания. Именно поэтому Глава республики Александр Васильевич Соловьев подписал указ, в соответствии с которым 2017 год объявлен Годом профилактики злокачественных новообразований. Подготовлен межведомственный план. Его утвердил заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Сергей Самонович Фефилов. В межведомственном плане прописано, что должен делать тот или иной орган государственной власти или орган местного самоуправления. Что зависит от Минздрава, а что – от министерств спорта, образования и науки, культуры… Профилактика онкозаболеваний – большая общая проблема.
40 лет курил и бросил!
Нужно сосредоточить усилия на борьбе с факторами риска. Одним из них является курение. Особенно тревожно, что курит молодежь.
– В декабре прошлого года я дал интервью о том, как буду бороться с курением руководителей медицинских организаций – с курением тех, с кем я заключаю трудовые договоры, - продолжает Алексей Чуршин. - Подписал в конце года распоряжение, а утром 3 января, когда страна еще отходила от новогодних праздников, федеральный канал показал, как мы боремся с курением на рабочих местах. Дали слово главному врачу Второй городской клинической больницы, который бросил курить. Сорок лет курил до этого и бросил! В каком бы возрасте человек не прекратил курить, это принесет пользу.
В свое время я предлагал такой способ борьбы с курильщиками: некурящим выдавать полисы обязательного медицинского страхования по-прежнему бесплатно, а курильщикам – за плату, пусть символическую.
Необходимо популяризировать здоровый образ жизни, особенно – среди молодежи. Адекватными должны быть и двигательная активность, и питание. Одной из мер профилактики рака толстой и прямой кишки является, например, достаточное количество в пище клетчатки, то есть овощей в любом виде – сырых, отварных, приготовленных на пару. Мучные продукты, наоборот, способствуют возникновению болезней цивилизации, в том числе онкологических заболеваний.
Только в нашей республике
Диспансеризация взрослого населения позволяет выявить 13 локализаций рака, причем в 50 процентах случаев – диагностировать онкозаболевание на первой или второй стадиях. Рак кожи, губы, неба, языка, молочной железы, прямой кишки, лимфоузлов можно обнаружить без специального оборудования - путем осмотра, пальпации. И когда врач говорит «Раздевайтесь», не надо стесняться.
В программу диспансеризации дополнительно включены онкомаркеры для выявления рака предстательной железы у мужчин. Во всем Приволжском федеральном округе это сделала только наша республика.
Во время диспансеризации в прошлом году были зарегистрированы 525 случаев рака и около 1000 – подозрений на него. Сейчас проводим онкодесанты на предприятия. В «Ижгорэлектротрансе», ГТРК «Удмуртия», ЗАО «Сактон» осмотрели 300 человек, у 26 заподозрили рак, их направили в онкологический диспансер.
Онкологи посетят и сельские районы, в которых высоки заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований. Это Ярский, Кизнерский, Шарканский, Увинский, Каракулинский, Киясовский районы.
– Такие акции будем проводить и в Ижевске, - заверил министр. - В выходной направим на Центральный рынок передвижной флюорограф. Будут проводиться флюорографические исследования, консультации.
Продолжатся «Прогулки с врачом». Первое такое мероприятие прошло в парке имени Кирова в феврале 2015 года, сейчас на «Прогулки…» люди приходят в зоопарк. Идею подхватили Глазов, Сарапул. Ежегодно более 5 тысяч человек участвуют в таких мероприятиях.
Звезды спорта показывают, как правильно двигаться, проводят гимнастику, и это здорово! Если на первую «Прогулку с врачом» пришли в основном пенсионеры-подвижники, те, кто занимался скандинавской ходьбой, соблюдал диету, то сейчас вижу и молодых. Особо хочу обратиться к девушкам, молодым женщинам: обратите внимание на здоровье мужчин. Тогда в старости вам будет с кем поговорить, посмеяться, поплакать, поддержать друг друга, вместе будете радоваться жизни, внукам-правнукам.
ВОПРОС – ОТВЕТ
– С чего начать обследование на рак?
– Первый шаг – посещение участкового врача-терапевта. Один раз в три года каждый человек имеет право бесплатно пройти диспансеризацию, которая включает в себя, кроме анкетирования, осмотр врачом-терапевтом, анализы, ЭКГ, флюорографию.
В структуре смертности от онкозаболеваний на первом месте рак кожи. У любителей позагорать он встречается гораздо чаще. На втором месте – рак легкого, что связано с большой распространенностью курения. На третьем месте – рак молочной железы. Поэтому проводятся мастер-классы, женщин учат проводить самообследование молочных желез. В программе диспансеризации – посещение смотрового кабинета, забор мазков на онкоцитологию шейки матки, исследование молочных желез, маммография, УЗИ-исследование молочных желез.
Никто не отменял профилактические и целевые осмотры. То есть вовсе не надо ждать, когда вас пригласят на диспансеризацию, пройти осмотр можно и раньше.
Онкодиспансер проводит дни открытых дверей – следите за объявлениями и приходите. Сегодня уже 12 больниц подключены к программе, благодаря которой участковый врач или гинеколог могут направить пациентов в онкодиспансер на прием к конкретному онкологу, в конкретное время. До конца года к этой программе будут подключены все поликлиники.
В каждой поликлинике, больнице, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, открыты первичные онкологические кабинеты. В них работают не онкологи, а прошедшие специальную подготовку по онкологии врачи-терапевты, гинекологи либо хирурги. Они обязаны выявлять факторы риска онкозаболеваний, при подозрении на рак своевременно направлять пациентов в специализированную организацию.
– Кто подлежит диспансеризации в этом году?
– Люди, которым в 2017 году исполнилось или исполнится 21, 24, 27, 30, 33, 36 и так далее лет. Прибавляйте три года и определите, подлежите ли вы в 2017 году бесплатной диспансеризации.
– Улучшится ли организация диспансеризации? В предыдущие годы, случалось, пациент, пришедший на диспансеризацию, сидел у кабинета врача полдня.
– Будем менять функционал регистратур и отделений профилактики. Это для того, чтобы пациент, придя на диспансеризацию, не бегал по этажам, а на одном этаже, переходя из кабинета в кабинет, мог бы пройти диспансеризацию. Сделаем несколько таких пилотных поликлиник, покажем, как надо работать.
Фото: lets-speak.ru
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