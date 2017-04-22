Следователи возбудили уголовное дело о халатности после пожара в жилом доме в Ижевске, жертвами которого стали пять человек, сообщает СУ СКР по Удмуртии.
По данным следствия в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе г.Ижевска произошел пожар, в результате которого огнем уничтожен дом 10 по ул.Почтовая.
В огне погибли пять человек - 65-летний и 53-летняя хозяева дома, а также их родственники - 19-летняя девушка и двое внуков в возрасте 9 и 10 лет. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются соседи и родственники погибших. Следствие также намерено оценить действия или бездействие должностных лиц контролирующих органов, ответственных за осуществление пожарного надзора.
Фото: ria.ru
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