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При пожаре в Ижевске погибли пять человек, из них двое детей

22 апреля
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1475225369 При пожаре в Ижевске погибли пять человек, из них двое детей

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после пожара в жилом доме в Ижевске, жертвами которого стали пять человек, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе г.Ижевска произошел пожар, в результате которого огнем уничтожен дом 10 по ул.Почтовая.

В огне погибли пять человек - 65-летний и 53-летняя хозяева дома, а также их родственники - 19-летняя девушка и двое внуков в возрасте 9 и 10 лет. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются соседи и родственники погибших. Следствие также намерено оценить действия или бездействие должностных лиц контролирующих органов, ответственных за осуществление пожарного надзора.

Фото: ria.ru

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