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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетит Удмуртию

30 октября
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Он проведет в республике два дня - 7 и 8 ноября

%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb 595x400 Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко посетит Удмуртию

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко приедет в Удмуртию с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, он проведет в республике два дня - 7 и 8 ноября. В Ижевске знаменитый баскетболист встретится с главой Удмуртии, проведет мастер-класс с детьми и пообщается с ветеранами спорта.

Мастер-класс состоится 7 ноября с 14:00 до 15:30 в спортзале ИГМА. С 15:30 до 15:45 президент федерации пообщается с прессой, после чего пройдет автограф-сессия (с 15:45 до 16:45).

Справка:

Андрей Кириленко - один из самых универсальных игроков в мире. Он одинаково хорошо действовал и в нападении, и в защите. Играл за российские клубы и команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кроме того, Кириленко стал 15-м игроком в истории НБА совершившим 1000 перехватов, 1000 блок-шотов и 2000 передач.

Фото: Business-vector.info

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