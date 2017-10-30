Одолели равных по силам Со счетом 26:25 гандболистки ижевского «Университета» одержали победу в Майкопе над командой «АГУ-Ады...

Гонщики из Удмуртии завершили сезон победами Особенно порадовала молодая поросль. Весь пьедестал среди юношей 15-16 лет заняли юноши из команды Уд...