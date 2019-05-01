Уважаемые сотрудники «Аксиона»!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
1 мая — праздник, символизирующий трудовую солидарность, весеннее обновление, светлые надежды на будущее. В этот день мы чествуем тех, кто ежедневным добросовестным трудом обеспечивает благополучие и процветание родного края, всей страны.
Удмуртская Республика славится оборонно-промышленными предприятиями. Коллектив «Аксиона» вносит весомый вклад в развитие отечественной промышленности и укрепление обороноспособности России. Предприятие внедряет новые технологии, повышает благосостояние своих сотрудников и увеличивает номенклатуру выпускаемых изделий. Особая гордость предприятия — трудовые династии, которые передают накопленные опыт и знания из поколения в поколение. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, воплощения намеченных планов и высоких достижений в профессиональной деятельности. Пусть каждый день будет наполнен радостью и приятными впечатлениями!
С уважением,
Президент Корпорации «Аксион» Г.И. Кудрявцев
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