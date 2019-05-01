Главная » Общество » Президент Корпорации «Аксион» Г.И. Кудрявцев поздравил коллег с 1 мая

Президент Корпорации «Аксион» Г.И. Кудрявцев поздравил коллег с 1 мая

30 апреля
0
C47db758402c300edf7d11b3ecfda60d Президент Корпорации «Аксион» Г.И. Кудрявцев поздравил коллег с 1 мая

Уважаемые сотрудники «Аксиона»!

Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

1 мая — праздник, символизирующий трудовую солидарность, весеннее обновление, светлые надежды на будущее. В этот день мы чествуем тех, кто ежедневным добросовестным трудом обеспечивает благополучие и процветание родного края, всей страны.

Удмуртская Республика славится оборонно-промышленными предприятиями. Коллектив «Аксиона» вносит весомый вклад в развитие отечественной промышленности и укрепление обороноспособности России. Предприятие внедряет новые технологии, повышает благосостояние своих сотрудников и увеличивает номенклатуру выпускаемых изделий. Особая гордость предприятия — трудовые династии, которые передают накопленные опыт и знания из поколения в поколение. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, воплощения намеченных планов и высоких достижений в профессиональной деятельности. Пусть каждый день будет наполнен радостью и приятными впечатлениями!

С уважением,

Президент Корпорации «Аксион» Г.И. Кудрявцев

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Демонстрация, гонки и танцы: как отметят Праздник Весны и Труда в Ижевске
30 апреля
Празднование начнется с традиционной первомайской демонстрации....
Льготы на транспорт: это надо знать
30 апреля
Региональное правительство предусмотрело меры социальной поддержки для льготных категорий граждан....
Традиция: за мороженым на быстрых роликах
30 апреля
В Ижевске прошли соревнования ижевских школьников на роликовых коньках....
Председатель Госсовета Удмуртии: «От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём Весны и Труда!»
30 апреля

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо