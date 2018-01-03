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Превращения Деда Мороза. Как менялся образ главного сказочного героя в стране?

3 января
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В передаче «Карлутка» на радио «Моя Удмуртия» этот вопрос обсудили ведущая Наталья Морозова, главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов и Павел Овчинников, Дед Мороз с 15-летним стажем.

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Ежегодно в декабре Павел Овчинников перевоплощается из редактора IT-компании в Деда Мороза. Он меняет свой деловой костюм на шубу и валенки. И такому повороту событий он только рад - каждый день Павла ждут дети в детских садах и школах. Вместе они зажигают ёлку, спасают мир от злодеев. Мужчина считает, что этот сказочный герой особенный - он не просто волшебник, он воспитатель.

Время меняет

Энвиль Касимов: Дорогие зрители, знакомьтесь, Павел Овчинников – человек, который на протяжении 15 лет обманывает детей.

Павел Овчинников: Тут нет никакого обмана. Дети понимают, что в костюме Деда Мороза специально нанятый дяденька. Они сначала идут на утренник в детский сад - там один Мороз, потом идут на Центральную площадь, а там уже другой Мороз. Детей не проведёшь!

Наталья Морозова: Мы не случайно говорим про Деда Мороза. 19 декабря отмечается праздник Святого Николая Чудотворца, который стал прародителем Санта Клауса. Правда, святой Николай родился не в Лапландии, а в Мирах Ликийских.

Э.К.: А мне кажется, что прародитель Санта Клауса – дедушка из рекламы «Кока-колы».

П.О.: Да, действительно, прообразом Санты стал святой Николай, который в значительной степени преобразился в современной поп-культуре благодаря рекламе «Кока-колы» и другим цифровым коммуникациям.

Э.К.: А когда появился образ Деда Мороза?

П.О.: Наш дедушка ещё молодой, ему нет и двухсот лет. Первое упоминание о нём появилось в 1840 году у Владимира Одоевского в «Сказках дедушки Иринея». В России давно назревала практика празднования Нового года и Рождества с каким-то сказочным персонажем. Ещё Александр II пытался внедрить иностранных героев, но они не прижились. А потом появился Морозко, и он стал народным образом. Во многом этот образ сложился благодаря художникам, которые разрисовывали открытки и ёлочные игрушки. Вся эта атрибутика ассоциировалась с этим героем.

Н.М.: Одет он был так же, как и в наши дни?

П.О.: Нет, на нём были валенки, невзрачная шапка, серая шуба. Он был похож на крестьянина. И он не приносил подарки.

Э.К.: Могу ли я сказать, что Дед Мороз - предвестник русской революции?

П.О.: Нет. Большевики боролись с церковными праздниками. С 1934 года появился новый, советский Дед Мороз, который приходил не на Рождество, а на Новый год.

Э.К.: Советский Дед Мороз какой?

П.О.: Это высокий дед. Не маленький и не толстый, как Санта Клаус. Это строгий воспитатель, педагог. И прежде всего, он санкционирован партией.

Э.К.: А правда ли, что Дед Мороз в советском изображении очень походил на Сталина?

П.О.: Да. Сохранились рисунки со времен Великой Отечественной войны и там Дед Мороз похож на Сталина. Дело в том, что фигура Иосифа Виссарионовича ассоциировалась с непреклонностью, силой – эти качества позволяли нашему народу бороться с фашистскими захватчиками.

Примерно ту же роль играет Дед Мороз на детских представлениях. По программе дедушка всегда появляется в завершение утренника. А до его прихода ребята борются с Бабой-ягой, зажигают ёлку. И в самом конце приходит Дед Мороз и решает все проблемы.

Удмуртский дедушка

Э.К.: У нас в Удмуртии есть свой Дед Мороз. Мы его зовем Тол Бабаем. Считаете ли вы его образ удачным?

П.О.: В первую очередь, Тол Бабай - это туристический проект. Образ Деда Мороза проходил через несколько этапов. Сначала он нашёл своё рождение в творчестве талантливых людей: Островский, Одоевский. Они на основе фольклора сделали феномен. Потом за дело взялись художники, которые придумали «первую» елочную игрушку, нарисовали открытки. Через эти этапы Тол Бабай не прошёл. А людям нужна какая-то легенда, история и визуальное закрепление. Этого нет. Скажите, как выглядит Тол Бабай?

Н.М.: Я знаю, что это высокий мужчина с тёмными волосами в фиолетовом кафтане. Вы зря говорите, что нет легенды. Есть у него и многочисленные помощники, «Лымыныл» – Ледяная девочка (вместо Снегурочки).

Цифровая трансформация

Н.М.: Помогают ли современные технологии Деду Морозу и Санта Клаусу?

П.О.: Конечно. Они увеличивают интерес к этим сказочным персонажам. В середине XX века появилось спутниковое наблюдение за санями Санта Клауса. Изначально эта система отслеживала советские ракеты, которые потенциально могли лететь в сторону Америки. Потом её стали использовать и для того, чтобы отследить передвижения Санта Клауса. В 90-е годы любой желающий мог зайти на сайт и увидеть местоположение героя. В наши дни есть мобильное приложение.

Н.М.: Я недавно узнала, что нашему Деду Морозу можно присылать письма не только через почту, но и через Интернет. А ещё ему можно позвонить.

Э.К.: Давайте наберём его!

Через полминуты в телефонной трубке раздался громкий и чёткий голос.

Дед Мороз: Здравствуй, я Дедушка Мороз. Поздоровайся и ты со мной. Как тебя зовут? А ты себя хорошо ведёшь? Слушаешься маму и папу? А ты умеешь рассказывать стихи? Расскажи-ка мне стишок. Молодец!

Э.К.: Неискренний Дед Мороз какой-то.

П.О.: Это записанный голос. Но дети в восторге от такого разговора. Найти контакты этой службы можно в Интернете.

Дед Мороз, несмотря на свой почтенный возраст, не перестаёт удивлять и детей, и взрослых. Меняется время – меняется и его образ. А это значит, что Дедушка Мороз всегда будет в тренде.

Записала Яна ШАЙМАРДАНОВА

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