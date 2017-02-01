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Преподаватели вузов Удмуртии сразятся в спартакиаде «Здоровье»

31 января
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F1790016 Преподаватели вузов Удмуртии сразятся в спартакиаде «Здоровье»

Завтра, 1 февраля, в Удмуртии открывается спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов республики.

Соревнования будут проходить в течение трех дней, с 1 по 3 февраля, сообщает пресс-служба ИжГТУ им. М.Калашникова.

Преподавателям и сотрудникам республиканских вузов предстоит сразиться в лыжных гонках, волейболе, мини-футболе, дартс, бадминтоне, шахматам, стрельбе из пневматического оружия и боулинге.

Откроют соревнования лыжные гонки. Они состоятся 1 февраля в 11:00 на лыжной базе УдГУ.

Парад открытия спартакиады начнется в 12:30 часов в спортивном зале № 2 третьего корпуса ИжГТУ.

Фото: blogger.com

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Метки: спартакиада «Здоровье» вузы Удмуртии

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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