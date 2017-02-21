50-летний преподаватель одного из медицинских учебных заведений перевел за снятие порчи 420 тысяч рублей. Когда осознал, что стал жертвой мошенников, обратился в дежурную часть полиции города Ижевска, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску.
Мужчина сообщил, что один из знакомых дал ему номер телефона центра «Парапсихология», находящегося в Москве. Потерпевший позвонил по данному номеру в целях снятия порчи. В результате нескольких телефонных разговоров мужчина перевел на указанный ему номер банковской карты денежные средства в общей сумме 420 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Управление МВД России напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при общении с неизвестными, предлагающими проведение различных ритуалов. При совершении в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщите в полицию.
Фото: gorobzor.ru
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